Королю Великобритании Чарльзу диагностировали рак

У короля Великобритании Чарльза диагностирован рак, сообщил сегодня вечером Букингемский дворец в разгромном заявлении.
По информации The Daily Mail, 75-летний монарх вернулся в Лондон из Сандрингема, чтобы немедленно начать лечение.
Это не связано с его недавней операцией и не является раком простаты, но медики заметили это, когда он проходил медицинскую процедуру по поводу увеличения простаты.
Букингемский дворец заявил 6 февраля вечером: "Во время недавней процедуры короля в больнице по поводу доброкачественного увеличения простаты был отмечен отдельный вопрос, вызывающий беспокойство. Последующие диагностические тесты выявили форму рака. Его Величество сегодня приступил к регулярному лечению, в течение которого врачи посоветовали ему отложить общественные обязанности. В течение этого периода Его Величество продолжит заниматься государственными делами и официальной документацией в обычном режиме".
В заявлении также сказано: "Король благодарен своей медицинской команде за быстрое вмешательство, которое стало возможным благодаря недавней процедуре в больнице. Он по-прежнему полностью позитивно оценивает свое лечение и надеется как можно скорее вернуться к полноценной общественной деятельности. Его Величество решил поделиться своим диагнозом, чтобы предотвратить спекуляции и в надежде, что это поможет общественному пониманию всех тех, кто во всем мире страдает от рака".
Диагноз также, вероятно, станет разрушительным для карьеры Чарльза, который был наследником престола дольше всех в британской истории, прежде чем стал королем после смерти своей матери, королевы Елизаветы, 8 сентября 2022 года.
С тех пор он сразу взялся за дело, совершив три государственных визита за границу, проведя два следующих государственных визита в Великобританию и приняв сотни публичных мероприятий каждый год, взяв на себя серьезную официальную нагрузку даже после 70 лет.
Помощники заявили, что он получил удовольствие от этой задачи и очень наслаждается своей королевской ролью.
Диагноз короля поставит серьезные вопросы для функционирования монархии, поскольку и принцесса Уэльская выбыла из строя из-за того, что было описано только как "абдоминальная хирургия" до Пасхи.
Напомним, ранее Король Великобритании Чарльз и Кейт Миддлтон объявили о своих операциях с разницей всего в несколько часов. Однако принцесса Уэльская предпочла сохранить детали своей процедуры в секрете, в то время как король был "открытой книгой".
Также, после коронации Чарльза III, королевский эксперт Даниэла Эльзер выразила мнение о том, за что Чарльз III возненавидит Кейт Миддлтон, которая набирает влияние при дворе.
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