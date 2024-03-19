Истощена, но счастлива: феерическое возвращение Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон попала на видео во время похода в магазин с принцем Уильямом.

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Кейт Миддлтон показалась на прогулке с принцем Уильямом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Принцесса Кейт Миддлтон, после своего загадочного "исчезновения", попала в обьективы камер и даже удалось снять с ней видео на улице.

Днем 18 марта в сети появились новости о том, что Кейт впервые показалась на публике. Принцессу заметили на прогулке с супругом.

"Кейт ходила по магазинам с Уильямом — она выглядела счастливой, она выглядела хорошо. Детей с ними не было. То, что я видел — это все равно такой хороший знак, ведь, получается, Кейт достаточно здорова, чтобы заскочить в магазины", — передавал местный житель изданию The Sun.

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Смотрите видео Кейт Миддлтон на прогулке:

Кейт Миддлтон "подловили" на прогулке / фото: скрин t.me/kateandmeghan

Но поклонники не поверили просто словам, поэтому СМИ опубликовали видео-подтверждение.

Кейт действительно выглядела чудесно, она улыбалась: выглядела отдохнувшей и счастливой. Некоторые фанаты принцессы все же отметила, что Миддлтон очень похудела за последнее время.

Кто такая Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Что известно о болезни Кейт Миддлтон

Кенсингтонский дворец назвал операцию Миддлтон на брюшной полости "запланированной", хотя источники сообщили Page Six, что о ней не знали даже ее ближайшие помощники.

В прошлом месяце дворец сообщил, что 42-летняя принцесса "чувствует себя хорошо", но отказалась раскрыть дополнительную информацию из уважения к ее частной жизни.

А также при британском королевском дворе про здоровье принцессы Уэльской говорят неохотно, но на церемонии BAFTA принц Уильям сам заговорил про супругу. Он отметил, что ему не хватает ее на светском мероприятии, и из-за ее реабилитации после операции им пришлось нарушить несколько семейных традиций, связанных с премией.

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