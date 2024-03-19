УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Истощена, но счастлива: феерическое возвращение Кейт Миддлтон

Элина Чигис
19 марта 2024, 10:18
Кейт Миддлтон попала на видео во время похода в магазин с принцем Уильямом.
Кейт Миддлтон, принц Уильям
Кейт Миддлтон показалась на прогулке с принцем Уильямом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Принцесса Кейт Миддлтон, после своего загадочного "исчезновения", попала в обьективы камер и даже удалось снять с ней видео на улице.

Днем 18 марта в сети появились новости о том, что Кейт впервые показалась на публике. Принцессу заметили на прогулке с супругом.

"Кейт ходила по магазинам с Уильямом — она выглядела счастливой, она выглядела хорошо. Детей с ними не было. То, что я видел — это все равно такой хороший знак, ведь, получается, Кейт достаточно здорова, чтобы заскочить в магазины", — передавал местный житель изданию The Sun.

видео дня

Смотрите видео Кейт Миддлтон на прогулке:

Кейт Миддлтон "подловили" на прогулке
Кейт Миддлтон "подловили" на прогулке / фото: скрин t.me/kateandmeghan

Но поклонники не поверили просто словам, поэтому СМИ опубликовали видео-подтверждение.

Кейт действительно выглядела чудесно, она улыбалась: выглядела отдохнувшей и счастливой. Некоторые фанаты принцессы все же отметила, что Миддлтон очень похудела за последнее время.

      Кто такая Кейт Миддлтон

      Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

      К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

      Что известно о болезни Кейт Миддлтон

      Кенсингтонский дворец назвал операцию Миддлтон на брюшной полости "запланированной", хотя источники сообщили Page Six, что о ней не знали даже ее ближайшие помощники.

      В прошлом месяце дворец сообщил, что 42-летняя принцесса "чувствует себя хорошо", но отказалась раскрыть дополнительную информацию из уважения к ее частной жизни.

      А также при британском королевском дворе про здоровье принцессы Уэльской говорят неохотно, но на церемонии BAFTA принц Уильям сам заговорил про супругу. Он отметил, что ему не хватает ее на светском мероприятии, и из-за ее реабилитации после операции им пришлось нарушить несколько семейных традиций, связанных с премией.

      Читайте больше о Миддлтон:

      Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
      Кейт Миддлтон принц Уильям Букингемский дворец
      Реклама

      Главное за день

      Мирный год для Киева: в Турции назвали срок окончания войны в Украине

      Мирный год для Киева: в Турции назвали срок окончания войны в Украине

      10:16 Украина
      Почему при двух миллионах вакансий сегодня так трудно найти работу?

      Почему при двух миллионах вакансий сегодня так трудно найти работу?

      09:00 Украина
      ВСУ смогут пойти в наступление в 2025 году: сенатор США назвал условие

      ВСУ смогут пойти в наступление в 2025 году: сенатор США назвал условие

      08:44 Украина
      Все главные новости

      Популярное

      Белгород теперь может спать спокойно 12509

      Белгород теперь может спать спокойно

      Почему часы носят на левой руке: мало кто об этом догадывается 11147

      Почему часы носят на левой руке: мало кто об этом догадывается

      Все как с Дианой: брат принцессы напуган исчезновением Кейт Миддлтон 5568

      Все как с Дианой: брат принцессы напуган исчезновением Кейт Миддлтон

      Уксус никогда нельзя использовать в 4 местах: эксперт предупредил о последствиях 4205

      Уксус "никогда нельзя использовать" в 4 местах: эксперт предупредил о последствиях

      Последние новости

      10:31

      Дженнифер Лопес снялась в платье от украинского бренда

      10:25

      Одессит Джиган прогосовал в Дубае за террориста Путина

      10:18

      Истощена, но счастлива: феерическое возвращение Кейт Миддлтон

      10:16

      Мирный год для Киева: в Турции назвали срок окончания войны в Украине

      09:59

      "Нужно больше людей": сенатор Грэм призвал снизить призывной возраст в Украине

      ВСУ отступают на вторую-третью линии: с какими вызовами столкнулась армияВСУ отступают на вторую-третью линии: с какими вызовами столкнулась армия
      09:47

      Запад сделает РФ предложение в обмен на остановку войны – победительница "Битвы экстрасенсов"

      09:43

      "Забудь ты того бабника": жена Мурата Налчаджиоглу публично расплакалась

      09:43

      День Весеннего равноденствия: всего одно действие 20 марта изменит судьбу и привлечет богатство

      09:40

      Какой характер у имени Саша: откуда оно пошло и все секреты

      Реклама
      09:38

      Нельзя недооценивать: полковник ВСУ спрогнозировал действия Путина после выборов

      09:00

      Почему при двух миллионах вакансий сегодня так трудно найти работу?

      08:53

      Гороскоп на завтра 20 марта 2024: Львам - проблемы на работе, Ракам - пора отдохнуть

      08:44

      ВСУ смогут пойти в наступление в 2025 году: сенатор США назвал условие

      08:43

      Си Цзиньпин поедет к Макрону: в Politico узнали цель визита и причем тут Путин

      08:10

      Оружие, которое прекратит войны?мнение

      07:47

      Европа начнет производить достаточно боеприпасов для ВСУ в ближайшее время - Павел

      06:59

      Путин использует "рекордную победу" на "выборах" для затяжной войны в Украине – ISW

      06:10

      Главная идея Путина и России уже не Украинамнение

      05:30

      6 причин, почему горит ухо: о чем говорит древняя примета

      05:05

      Почему нельзя спать лицом в подушку: чем это грозит человеку

      Реклама
      04:33

      Головоломка на удачу: нужно найти четырехлистный клевер за 11 секунд

      03:30

      Чем лучше засеять пустующий огород: новый урожай попрет как на дрожжахВидео

      03:00

      "Я проникну в Украину": предательница Лолита нашла способ вернуться

      02:32

      И черную, и красную: как правильно обрезать кусты смородины весной

      02:00

      Экс-жена Кличко похвасталась, как выглядит без единой капли косметики

      01:15

      Когда использовать средства для уничтожения сорняков: садовод назвал идеальное время

      00:59

      В небе будет не одна "птичка": Дания летом передаст Украине самолеты F-16

      18 марта, понедельник
      23:35

      Шторм "врежет" сразу с 6-балльной мощностью: скоро страну накроет магнитная буря

      23:14

      Только люди с орлиным зрением найдут три яйца за 12 секунд: сложная загадка на внимательность

      22:46

      РЭБ и беспилотники: Сырский заявил о поиске "асимметричных решений" на фронте

      22:10

      Убийство ради "маленькой принцессы": всплыли детали гибели украинки в ФРГ

      21:53

      Россияне лупят ракетами по Конотопу: в Сумской области продолжается эвакуация

      21:25

      Маленькая дочь не сможет обнять папу: россияне убили украинского командира

      21:18

      Путина на Красной площади "защищал" бронежилет в паху - СМИ

      21:13

      В США ищут варианты: сенатор раскрыл неожиданный план помощи Украине

      20:38

      Роман Цимбалюк. Путин сказал, что ждёт РоссиюВидеоблоги

      20:06

      Повстанцы говорят о новом наступлении: РДК подошел к ядерному объекту – Newsweek

      19:54

      Путинофила Джигурду заметили на Запорожье: спекулировал на украинских корнях

      19:44

      На Украину налетит шторм: регионы будет засыпать снегом, будет бешеный ветер

      19:10

      Белгород теперь может спать спокойномнение

      Реклама
      19:07

      Угроза наступления РФ на севере: в ГУР оценили вероятность атаки

      18:55

      Кто убил Навального: Трамп промямлил одну вещь - Politico

      18:51

      Илья Евлаш стал новым спикером Воздушных сил ВСУ: что о нем известно

      18:36

      4 лучших способа, как проверить воду на качество в домашних условиях

      18:34

      Лучше не станет: у Зеленского сказали, почему Путин говорит о "санитарной зоне"

      18:29

      Некоторым украинцам можно выходить на пенсию досрочно: кто может это сделать

      18:24

      Молодая жена престарелого Петросяна раскрыла детали рождения дочери

      18:08

      "Залп" из 60 дронов: Украина ежедневного может массированно бить по РФ – Bild

      17:36

      К чему снится падение и полет: ответ удивит

      17:25

      Кому молиться 19 марта, чтобы в семье был мир, здоровье и богатство: приметы

      Новости Украины
      Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
      Война с Россией
      Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
      Интересное
      Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
      Гороскоп
      Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделю
      Мода и красота
      Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
      Рецепты
      ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
      Персоны
      Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
      Лайфхаки
      СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
      Праздники
      Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
      Поздравления
      С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
      Синоптик
      Прогноз погодыМагнитная буря
      ©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
      O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
      Мы используем cookies
      Принять