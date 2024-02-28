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Уже не слухи: дворец впервые сообщил о состоянии Миддлтон

Элина Чигис
28 февраля 2024, 13:47
Вчера представители Кенсингтонского дворца впервые прокомментировали, как на самом деле чувствует себя принцесса.
Кейт Миддлтон
Представители дворца рассказали о самочувствие Кейт Миддлтон / коллаж: Главред, фото: royal.uk/

В начале года весь мир потрясла новость, что Кейт Миддлтон перенесла операцию. Сразу же понеслась волна слухов о тяжелом заболевании принцессы.

В частности, испанская телеведущая Конча Кальеха заявила, что после операции Кейт находилась некоторое время в коме.

"Были серьезные осложнения, которых врачи не ожидали, потому что операция прошла хорошо, но послеоперационный период прошел не по плану", — сказала телеведущая.

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Но данное заявление опровергли в окружении Миддлтон, сказав, что информация ведущей "не имеет ничего общего с действительностью".

Вчера же представители Кенсингтонского дворца наконец-то поставили точку в разговорах о принцессе:

"Принцесса Уэльская, которая восстанавливается после операции на брюшной полости, чувствует себя хорошо", — сообщили во дворце.

Отметим, на данный момент никто так и не озвучил диагноз Кейт. В окружении принцессы только сообщали:

"Операция прошла успешно, ожидается, что принцесса Уэльская пробудет в больнице от 10 до 14 дней, прежде чем вернуться домой для продолжения восстановления. Исходя из текущих медицинских рекомендаций, она вряд ли вернется к общественным обязанностям до окончания Пасхи. Принцесса Уэльская ценит интерес, который вызовет это заявление. Она надеется, что общественность поймет ее желание оберегать своих детей от ненужных слухов и желание оставить личную медицинскую информацию конфиденциальной".

Кто такая Кейт Миддлтон

Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Её королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: Принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

К слову, в последние года Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого Короля Великобритании Чарльза.

Добавим, король Чарльз и Кейт Миддлтон объявили о своих операциях с разницей всего в несколько часов, такое произошло впервые в истории дворца.

А также инсайдер дворца заявил, что принцесса Уэльская "снова работает из своей постели", ведь готовится вернуться к общественным обязанностям к Пасхе.

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