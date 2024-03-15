Не знают, что происходит: близкое окружение Кейт Миддлтон потеряло принцессу из вида

Некоторые из старших сотрудников Кейт Миддлтон, которая недавно перенесла операцию на брюшной полости, не могли увидеться или поговорить с ней.
Более того, как пишет Page Six, они даже не знали об операции, пока о ней не было объявлено, поэтому она застала их врасплох.
"Лишь немногие люди знают, что происходит на самом деле, и они молчат", - сообщает СМИ.
В январе Кенсингтонский дворец опубликовал неожиданное заявление, в котором говорилось, что 42-летняя Миддлтон перенесла "плановую операцию на брюшной полости" и что она останется в больнице до двух недель.
Ожидалось, что мать троих детей, которая воспитывает 10-летнего принца Джорджа, 8-летнюю принцессу Шарлотту и 5-летнего принца Луи с мужем принцем Уильямом, возобновит свои королевские обязанности "после Пасхи".
Источник Us Weekly утверждает, что с тех пор, как ее выписали из больницы, у Миддлтон было два гостя: король Карл III и королева Камилла.
Отметим, в соцсетях принца и принцессы недавно появилось первое фото Кейт Миддлтон после операции, но фанаты заподозрили нечистое. Очень внимательные подписчики заподозрили, что снимок отфотошопленный.
А также принц Уильям прокомментировал так называемые "теории заговора", связанные с загадочным заболеванием его жены Кейт Миддлтон.
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