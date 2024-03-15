УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Не знают, что происходит: близкое окружение Кейт Миддлтон потеряло принцессу из вида

Алена Кюпели
15 марта 2024, 22:03
Ближайшее окружение принцессы не знало о том, что она готовится к серьезной операции.
Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон и ее болезнь окутана настоящей тайной / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Некоторые из старших сотрудников Кейт Миддлтон, которая недавно перенесла операцию на брюшной полости, не могли увидеться или поговорить с ней.

Более того, как пишет Page Six, они даже не знали об операции, пока о ней не было объявлено, поэтому она застала их врасплох.

"Лишь немногие люди знают, что происходит на самом деле, и они молчат", - сообщает СМИ.

видео дня

В январе Кенсингтонский дворец опубликовал неожиданное заявление, в котором говорилось, что 42-летняя Миддлтон перенесла "плановую операцию на брюшной полости" и что она останется в больнице до двух недель.

Ожидалось, что мать троих детей, которая воспитывает 10-летнего принца Джорджа, 8-летнюю принцессу Шарлотту и 5-летнего принца Луи с мужем принцем Уильямом, возобновит свои королевские обязанности "после Пасхи".

Источник Us Weekly утверждает, что с тех пор, как ее выписали из больницы, у Миддлтон было два гостя: король Карл III и королева Камилла.

Отметим, в соцсетях принца и принцессы недавно появилось первое фото Кейт Миддлтон после операции, но фанаты заподозрили нечистое. Очень внимательные подписчики заподозрили, что снимок отфотошопленный.

А также принц Уильям прокомментировал так называемые "теории заговора", связанные с загадочным заболеванием его жены Кейт Миддлтон.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Кейт Миддлтон новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Бербок тайно убеждает Шольца передать Украине ракеты Taurus - Der Spiegel

Бербок тайно убеждает Шольца передать Украине ракеты Taurus - Der Spiegel

22:59 Мир
В Украину ворвался 8-балльный шторм: магнитная буря затянется почти на неделю

В Украину ворвался 8-балльный шторм: магнитная буря затянется почти на неделю

22:43 Синоптик
Он навсегда останется 29-летним: в Одессе ракета убила молодого спасателя

Он навсегда останется 29-летним: в Одессе ракета убила молодого спасателя

22:13 Украина
Все главные новости

Популярное

Закопал одной фразой: принц Уильям высказался о Кейт Миддлтон 36987

Закопал одной фразой: принц Уильям высказался о Кейт Миддлтон

Украину накрыла новая магнитная буря: врезал почти 6-балльный шторм 20511

Украину накрыла новая магнитная буря: "врезал" почти 6-балльный шторм

Невестка-стриптизерша Наташи Королевой неожиданно заступилась за свекровь 5987

Невестка-стриптизерша Наташи Королевой неожиданно заступилась за свекровь

Оккупанты прорвались на двух направлениях: в ISW назвали опасные участки фронта 4597

Оккупанты прорвались на двух направлениях: в ISW назвали опасные участки фронта

Последние новости

22:59

Бербок тайно убеждает Шольца передать Украине ракеты Taurus - Der Spiegel

22:43

В Украину ворвался 8-балльный шторм: магнитная буря затянется почти на неделю

22:13

Он навсегда останется 29-летним: в Одессе ракета убила молодого спасателяФото

22:03

Не знают, что происходит: близкое окружение Кейт Миддлтон потеряло принцессу из вида

21:43

В России скончался звезда "Иронии судьбы" и многих других фильмов

Россия сможет воевать ещё 2 года, к осени ей грозит дефицит продуктов и топлива - ЛипсицРоссия сможет воевать ещё 2 года, к осени ей грозит дефицит продуктов и топлива - Липсиц
21:27

Заключенные могут "искупить вину на поле боя": что предлагает законопроект

20:27

РФ получит "справедливую реакцию": Зеленский об ударе по ОдессеФото

19:53

Блинкен предупредил Иран о дальнобойных ракетах для РФ: США готовят жесткий ответ

19:50

В Украину врывается шторм: синоптики объявили І уровень опасности

Реклама
19:41

Венгрия должна "оккупировать Брюссель": Орбан "взорвался" резкими заявлениями о Западе

19:35

Лунный календарь на 16 марта: чем будет наполнен этот день

19:30

Украина к лету может понести большие потери из-за ситуации с помощью США – WP

19:10

В чем смысл бессмысленных выборов Путинамнение

19:01

РФ усилила обстрел Сумщины: эксперт сказал прямо, что запланировал враг

18:54

В Германии высказались за заморозку войны в Украине: бурная реакция правительства

18:45

"Наша решимость жесткая": Веймарский треугольник принял важные решения для Украины

18:25

Ключевое правило стиля Виктории Бекхэм: как всегда выглядеть шикарноВидео

18:20

Бедность продлится весь год: что нельзя делать 16 марта - приметы

18:17

Путин отчитался о боях в двух областях России и нажаловался на Украину

17:59

Цинично обвинили ВСУ: россияне жестоко обстреляли "избирательный участок" в Каховке

Реклама
17:56

Что означает слово "небесник": Авраменко удивил объяснениемВидео

17:41

ВСУ нанесли колоссальные потери под Авдеевкой: РФ замедлила темп наступления - 3 ОШБр

17:38

Снова россиянин: в сети назвали имя нового мужа Алины Гросу

17:35

Эксперт: Ботоферма Порошенко устроила бойцу ВСУ травлю в соцсетях

17:20

У Путина разразились прогнозом об "участии" Франции в войне РФ против Украины

16:55

Макрон давит на Шольца: требует более решительной позиции по Украине

16:37

Самая тяжелая в мире черника попала в Книгу рекордов Гиннеса: сколько она весит

16:34

"Абсолютно логичные цели": эксперт назвал "жирные" объекты для атак, которые скуют РФ

16:31

Как часто надо менять термопасту и не допустить поломки компьютера - советы

16:28

Церковный праздник 16 марта: почему нельзя носить старую одежду в этот день

16:24

"Убийца британцев": Фьюри крикливо пообещал жестко "уничтожить" Усика

16:02

Может принести беду: какие вещи умерших нельзя оставлять домаВидео

15:53

Россияне ударили Искандерами: в Одессе резко увеличилось количество жертв и раненныхФото

15:46

В Британии обсуждают возможную отставку Сунака: в Bloomberg раскрыли детали

15:40

Найти лимон за 12 секунд смогут лишь единицы: чрезвычайная загадка для умников

15:30

В ГУР пошатали "выборы" Путина: в РФ рухнуло онлайн-голосование, детали

15:19

"Отменили концерты": предательницу Ани Лорак "кинули" на новую проверку в РФ

15:18

РФ должна быть разрушена, красных линий нет: громкое заявление президента Латвии

14:58

Известный комик рассказал, как победитель "Холостячки" Эллерт сумел уехать в США

14:53

В Украине потеплеет до +15 градусов: синоптики назвали регионы, где "ударит" тепло

Реклама
14:22

Как понять, что кошка беременна: точные признаки, что стоит ждать пополнения

14:06

Не только кофе: эксперты назвали популярный напиток, который портит качество сна

14:04

"На курорте": ведущий Орест Дрималовский отправился в Донецкую область

14:01

Россия готовится к новой войне: раскрыты планы Путина и сроки

14:01

РФ дважды жестоко ударила по Одессе: 14 погибших, под завалами могут быть люди

13:51

Сценарий проигрыша в войне: эксперт оценил риски прекращения помощи СШАВидео

13:36

Российская певица объявила об уходе со сцены из-за проблем с алкоголем

13:33

"Дали коврик в бункере": в Сети разнесли легенду хоккея за прогиб перед Путиным

13:28

"Я принимал присягу": ведущий Решетник рассказал, когда планирует уйти в ВСУ

13:23

Рафинированное или нерафинированное: диетолог рассказала, какое масло полезнееВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новости
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоГоловоломкиУкраинский язык с АвраменкоТесты по картинкеВсе о шоу-бизнесеОптические иллюзии
Гороскоп
Лунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять