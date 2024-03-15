Не знают, что происходит: близкое окружение Кейт Миддлтон потеряло принцессу из вида

Ближайшее окружение принцессы не знало о том, что она готовится к серьезной операции.

https://stars.glavred.info/ne-znayut-chto-proishodit-blizkoe-okruzhenie-keyt-middlton-poteryalo-princessu-iz-vida-10550471.html Ссылка скопирована

Кейт Миддлтон и ее болезнь окутана настоящей тайной / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Некоторые из старших сотрудников Кейт Миддлтон, которая недавно перенесла операцию на брюшной полости, не могли увидеться или поговорить с ней.

Более того, как пишет Page Six, они даже не знали об операции, пока о ней не было объявлено, поэтому она застала их врасплох.

"Лишь немногие люди знают, что происходит на самом деле, и они молчат", - сообщает СМИ.

видео дня

В январе Кенсингтонский дворец опубликовал неожиданное заявление, в котором говорилось, что 42-летняя Миддлтон перенесла "плановую операцию на брюшной полости" и что она останется в больнице до двух недель.

Ожидалось, что мать троих детей, которая воспитывает 10-летнего принца Джорджа, 8-летнюю принцессу Шарлотту и 5-летнего принца Луи с мужем принцем Уильямом, возобновит свои королевские обязанности "после Пасхи".

Источник Us Weekly утверждает, что с тех пор, как ее выписали из больницы, у Миддлтон было два гостя: король Карл III и королева Камилла.

Отметим, в соцсетях принца и принцессы недавно появилось первое фото Кейт Миддлтон после операции, но фанаты заподозрили нечистое. Очень внимательные подписчики заподозрили, что снимок отфотошопленный.

А также принц Уильям прокомментировал так называемые "теории заговора", связанные с загадочным заболеванием его жены Кейт Миддлтон.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.