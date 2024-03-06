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У принца Уильяма сделали резкое заявление о здоровье его жены Кейт Миддлтон

Алена Кюпели
6 марта 2024, 22:38
Общественность строит разные версии относительно самочувствия принцессы Кейт.
Принц Уильям ответил о здоровье его жены
Принц Уильям ответил о здоровье его жены / Коллаж Главред, фото instagram.com/princeandprincessofwales

Принц Уильям прокомментировал так называемые "теории заговора", связанные с загадочным заболеванием его жены Кейт Миддлтон, а также ее восстановления после операции на брюшной полости.

"Он сосредоточен на своей работе, а не на социальных сетях", — сказал в среду представитель принца Уэльского.

По информации Page Six, заявление было сделано после того, как бесчисленные королевские наблюдатели выразили в Интернете обеспокоенность по поводу принцессы Уэльской, которую видели на публике только один раз с момента ее госпитализации в январе.

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Кенсингтонский дворец ранее назвал операцию Миддлтон "запланированной", хотя источники сообщили Page Six, что о ней не знали даже ее ближайшие помощники.

В прошлом месяце дворец сообщил, что 42-летняя принцесса "чувствует себя хорошо", но отказалась раскрыть дополнительную информацию из уважения к ее частной жизни.

Кто такая Кейт Миддлтон

Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Её королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

К слову, в последние года Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

"Кенсингтонский дворец в январе разъяснил сроки выздоровления принцессы, и мы будем предоставлять только существенные обновления", — эксклюзивно сообщил тогда ее представитель.

Ожидается, что Миддлтон вернется к своим королевским обязанностям только после Пасхи.

Пользователи социальных сетей в последнее время распространяют бесчисленные теории о принцессе, безосновательно предполагая, что она перенесла пластическую операцию или находилась в коме.

Ранее королевский эксперт уличил Кейт Мидлтон в жесткости - Валентин Лоу выразил свое убеждение в том, что ее публичный образ намеренно смягчают, а в быту будущая королева "стальная".

Также, после коронации Чарльза III, королевский эксперт Даниэла Эльзер выразила мнение о том, за что Чарльз III возненавидит Кейт Миддлтон, которая набирает влияние при дворе.

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Кейт Миддлтон новости шоу бизнеса
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