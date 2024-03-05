Назло слухам: стало известно, когда Кейт Миддлтон официально появится на публике

Принцесса Кэтрин Уэльская быстро идет на поправку, и скоро порадует поклонников своим грандиозным появлением.

https://stars.glavred.info/nazlo-sluham-stalo-izvestno-kogda-keyt-middlton-oficialno-poyavitsya-na-publike-10547636.html Ссылка скопирована

Кейт Миддлтон после операции - принцесса планирует выход на публику / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

42-летняя принцесса Кэтрин Уэльская в средине января перенесла операцию на брюшной полости, в связи с которой перешла на удаленное выполнение своих королевских обязанностей. Полтора месяца она не появлялась на публике, что породило множество слухов о состоянии здоровья будущей британской королевы.

В заявлении Кенсингтонского дворца про операцию Кейт Миддлтон выражалось предположение, что она не сможет вернуться к выполнению своих королевских обязанностей как минимум конца марта. Сегодня принцесса впервые попалась в камеру папарацци, что ее поклонники восприняли, как добрый знак.

Вместе со свежим фото Кэтрин Уэльской в издании Daily Mail появилась первая конкретная дата, когда она появится на публике. Данные подтвердило Министерство обороны Великобритании.

видео дня

Так совершенно точно известно, что Кейт Миддлтон вместе с остальными членами британской королевской семьи будет принимать участия в мероприятиях, связанных с праздником Trooping the Color - Церемонии выноса знамени, который состоится 8 июня. Она планирует смотреть Парад конной гвардии, приуроченный ко Дню рождения монарха, в Вестминстере. К слову, эта дата не совпадает с реальным днем, когда родился Чарльз III. Традиция праздновать День рождения монарха, как отдельный праздник, зародилась в Великобритании в 1748 году, и каждый из монархов выбирал свой особенный день.

Кто такая Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Её королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: Принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние года Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого Короля Великобритании Чарльза.

Ранее королевский эксперт уличил Кейт Мидлтон в жесткости - Валентин Лоу выразил свое убеждение в том, что ее публичный образ намеренно смягчают, а в быту будущая королева "стальная".

Также, после коронации Чарльза III, королевский эксперт Даниэла Эльзер выразила мнение о том, за что Чарльз III возненавидит Кейт Миддлтон, которая набирает влияние при дворе.

Другие новости про Кейт Миддлтон:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.