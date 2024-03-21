Кейт Миддлтон оплатила счет солдатам в баре

Принцесса Кейт Миддлтон сделала приятный жест для ирландских солдат.

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Кейт Миддлтон сделала красивый жест / Коллаж Главред, фото Instagram/princeandprincessofwales

Кейт Миддлтон не смогла поднять пинту (около 0.5 литра) пива в День Святого Патрика, но она позаботилась о том, чтобы в ее отсутствие об ирландских солдатах хорошо позаботились.

По информации Page Six, 42-летняя принцесса Уэльская, которая в настоящее время восстанавливается после загадочной операции на брюшной полости, оплатила счет на 2500 долларов в полковом баре в британском городе Олдершот.

Благодаря субсидированным ценам на военной базе, жаждущие ирландские гвардейцы после участия в ежегодном параде угостились примерно 700 пинтами пива.

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Миддлтон и ее муж, принц Уильям, также отметили это событие, поделившись в воскресенье клипом в Instagram.

Мать троих детей была удостоена звания почетного полковника ирландской гвардии в декабре 2022 года и присутствовала на праздновании в прошлом году вместе со своим 41-летним мужем, принцем Уильямом.

Кто такая Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон вернулась домой после почти двух недель в больнице, где она восстанавливалась после операции на брюшной полости. В заявлении Кенсингтонского дворца говорилось, что Миддлтон "успешно идет на поправку".

А также Кейт Миддлтон ясно дала понять, что хочет, чтобы жизнь ее детей - принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи оставалась максимально нормальной на период ее восстановления.

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