Во дворце сделали заявление об онкологии: Кейт Миддлтон покинула больницу

Кейт Миддлтон удалось выписаться, не попав в камеры папарацци.

https://stars.glavred.info/vo-dvorce-sdelali-zayavlenie-ob-onkologii-keyt-middlton-pokinula-bolnicu-10537316.html Ссылка скопирована

Кейт Миддлтон выписалась из больницы/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Кейт Миддлтон вернулась домой после почти двух недель в больнице, где она восстанавливалась после операции на брюшной полости. В заявлении Кенсингтонского дворца в понедельник говорится, что Миддлтон "успешно идет на поправку".

Ранее в этом месяце дворец объявил, что Миддлтон восстанавливается после "плановой операции на брюшной полости" в частной больнице в Лондоне. Принцесса Уэльская, по-видимому, была госпитализирована днем ​​ранее и должна была оставаться в больнице от 10 до 14 дней, пишет The Cut.

Хотя дворец не предоставил подробностей о том, почему Миддлтон понадобилась операция или какую операцию она перенесла, он заявил, что процедура прошла "успешно": "Принцесса Уэльская ценит интерес, который вызовет это заявление. Она надеется, что общественность поймет ее желание сохранить для своих детей как можно больше нормальности; и она желает, чтобы ее личная медицинская информация оставалась конфиденциальной".

видео дня

NBC сообщила, что в офисе Миддлтон в Кенсингтонском дворце заявили, что ее состояние не является раковым.

Заявление дворца о состоянии Кейт:

Напомним, ранее королевский эксперт уличил Кейт Мидлтон в жесткости- Валентин Лоу выразил свое убеждение в том, что ее публичный образ намеренно смягчают, а в быту будущая королева "стальная".

Также, после коронации Чарльза III, королевский эксперт Даниэла Эльзер выразила мнение о том, за что Чарльз III возненавидит Кейт Миддлтон, которая набирает влияние при дворе.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.