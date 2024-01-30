Во дворце сделали заявление об онкологии: Кейт Миддлтон покинула больницу

Кейт Миддлтон вернулась домой после почти двух недель в больнице, где она восстанавливалась после операции на брюшной полости. В заявлении Кенсингтонского дворца в понедельник говорится, что Миддлтон "успешно идет на поправку".
Ранее в этом месяце дворец объявил, что Миддлтон восстанавливается после "плановой операции на брюшной полости" в частной больнице в Лондоне. Принцесса Уэльская, по-видимому, была госпитализирована днем ранее и должна была оставаться в больнице от 10 до 14 дней, пишет The Cut.
Хотя дворец не предоставил подробностей о том, почему Миддлтон понадобилась операция или какую операцию она перенесла, он заявил, что процедура прошла "успешно": "Принцесса Уэльская ценит интерес, который вызовет это заявление. Она надеется, что общественность поймет ее желание сохранить для своих детей как можно больше нормальности; и она желает, чтобы ее личная медицинская информация оставалась конфиденциальной".
NBC сообщила, что в офисе Миддлтон в Кенсингтонском дворце заявили, что ее состояние не является раковым.
Заявление дворца о состоянии Кейт:
Напомним, ранее королевский эксперт уличил Кейт Мидлтон в жесткости- Валентин Лоу выразил свое убеждение в том, что ее публичный образ намеренно смягчают, а в быту будущая королева "стальная".
Также, после коронации Чарльза III, королевский эксперт Даниэла Эльзер выразила мнение о том, за что Чарльз III возненавидит Кейт Миддлтон, которая набирает влияние при дворе.
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