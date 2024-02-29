Стало известно, почему Кейт Миддлтон не выходит на публику после операции

Она надеется, что общественность поймет ее желание оставаться с семьей в это время.

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Кейт Миддлтон решила восстанавливаться без публичности/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Принцесса Кейт Миддлтон, которая недавно перенесла операцию на брюшной полости, ясно дала понять, что хочет, чтобы жизнь ее детей - принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи оставалась максимально нормальной на период ее восстановления.

По информации People, в первоначальном заявлении, опубликованном Кенсингтонским дворцом, было заявлено: "Принцесса Уэльская ценит интерес, который вызовет это заявление. Она надеется, что общественность поймет ее желание сохранить как можно больше нормальности для своих детей".

Принц Уильям внес свой вклад, отменив свои королевские обязанности, чтобы помочь жене и детям.

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Кто такая Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Её королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: Принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние года Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого Короля Великобритании Чарльза.

"Мы знаем, что этого очень дружная семья, и он хочет быть рядом с ними", — сказал Роберт Хардман, автор книги "Становление короля: король Карл III и современная монархия". "Большая часть того, что они делают с этими детьми, направлена на то, чтобы нормализовать жизнь, а не заставлять их чувствовать себя так, будто они находятся в особой позолоченной клетке", - добавил он.

Ожидалось, что принц Уэльский будет присматривать за детьми вместе с давней няней Марией Терезой Туррион Борралло и помогать с трансфером из школы.

"Это современная королевская чета", — добавил Хардман. "В прошлом делегаций было бы больше. Он не хочет оставлять все это няне".

Добавим, король Чарльз и Кейт Миддлтон объявили о своих операциях с разницей всего в несколько часов, такое произошло впервые в истории дворца.

А также инсайдер дворца заявил, что принцесса Уэльская "снова работает из своей постели", ведь готовится вернуться к общественным обязанностям к Пасхе.

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