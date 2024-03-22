Принцесса Уэльская сделала заявление, где попросила дать ей немного пространства, чтобы завершить лечение.

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У Кейт Миддлтон обнаружили рак / Коллаж Главред, фото Instagram/Основна світлина princeandprincessofwales princeandprincessofwales

Принцесса Кейт Миддлтон сообщила, что после успешной операции на брюшной полости у нее обнаружили рак.

Об этом она сообщила в видео обращении на официальной странице в Instagram.

Она также сообщила, что ее операция прошла успешно и ее состояние считалось не канцерогенным. Между тем, тесты после операции выявили рак.

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Видео обращение Кейт Миддлтон:

Кейт Миддлтон сообщила страшную новость / Скриншот Телеграмм

"Операция прошла успешно. Однако анализы после операции показали наличие рака. Поэтому моя медицинская команда посоветовала мне пройти курс профилактической химиотерапии, и сейчас я нахожусь на ранней стадии этого лечения", — говорится в ее заявлении.

"Это, конечно, стало огромным шоком, и мы с Уильямом делаем все возможное, чтобы обработать и решить эту проблему в частном порядке ради нашей молодой семьи", - говорит она.

Кто такая Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

По словам Кейт, ей потребовалось время, чтобы восстановиться после серьезной операции и начать лечение. "Но самое главное, нам потребовалось время, чтобы объяснить все Джорджу, Шарлотте и Луи так, как это нужно для них, и заверить их, что со мной все будет в порядке", - говорит принцесса.

"Я здорова и становлюсь сильнее с каждым днем, сосредотачиваясь на вещах, которые помогут мне выздороветь; в моем разуме, теле и духе", — добавила она позже в своей речи.

Она попросила предоставить ей пространство и уединение, пока она завершает лечение.

Она не сообщила, какой это был тип рака и на какой стадии он был обнаружен.

Напомним, недавно в соцсетях принца Уильяма и Кейт Миддлтон появилось первое официальное фото принцессы, на котором она позировала с детьми. Внимательные фанаты заподозрили, что снимок отфотошопленный, после чего разгорелся настоящий скандал.

А также стало известно, что Меган Маркл хочет помириться с Кейт Миддлтон и уже начала делать первые шаги для этого.

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