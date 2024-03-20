Получение медицинских данных Кейт Миддлтон: лондонская клиника начала расследование

Лондонская клиника, где оперировали Кейт Миддлтон попала в крупный скандал из-за попытки работников получить медицинские данные принцессы.

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Новый скандал вокруг Кейт Миддлтон / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Принцессе Кейт Миддлтон в январе сделали операцию в частной лондонской клинике. Стало известно, что работники учреждения, имена их скрывают, пытались получить доступ к данным принцессы.

Руководство больницы уже начало расследование после полученной информации, сообщает Daily Mail. Клиника отказалась отвечать, когда стало известно об инциденте. Служба контроля данных и вопросов информации подтвердила, что "получила отчет" и находится в процессе "оценки предоставленной информации".

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Кенсингтонский дворец уже прокомментировал ситуацию:

"Это дело Лондонской клиники", - кратко ответили представители дворца.

Кто такая Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Что известно о болезни Кейт Миддлтон:

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон вернулась домой после почти двух недель в больнице, где она восстанавливалась после операции на брюшной полости. В заявлении Кенсингтонского дворца говорилось, что Миддлтон "успешно идет на поправку".

А также Кейт Миддлтон ясно дала понять, что хочет, чтобы жизнь ее детей - принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи оставалась максимально нормальной на период ее восстановления.

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