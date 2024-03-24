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Елена Зеленская обратилась к онкобольной Кейт Миддлтон от лица украинцев

Анна Подгорная
24 марта 2024, 12:12
Первая леди Украины поддержала принцессу Уэльскую в тяжелый для британской королевской семьи час.
Кейт Миддлтон, Елена Зеленская
Елена Зеленская и Кейт Миддлтон - первая леди Украины поддержала Кэтрин Уэльскую / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales, t.me/FirstLadyOfUkraine

Кейт Миддлтон объявила о прохождении операции на брюшной полости в средине января. Процедура была плановой и сперва не несла в себе никакой угрозы жизни принцессы Уэльской. Однако, когда она полностью исчезла из информационного пространства и перестала появляться на людях, ее почитатели стали бить тревогу, а папарацци - придумывать различные сплетни про нее и ее семью.

На фоне этого принцесса Кэтрин была вынуждена нарушить молчание. Она сообщила, что у нее обнаружили онкологию. Сейчас она проходит курс превентивной химиотерапии.

В такой тяжелый для Кейт Миддлтон и британской королевской семьи момент, слова поддержки ей выразила первая леди Украины от лица себя и всего украинского народа. Обращение Елена Зеленская опубликовала в X.

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"Я отдаю дань уважения Вашему Королевскому Высочеству за мужество и несокрушимый дух в борьбе с тяжелой болезнью. Ваше Королевское Высочество, королевская семья и народ Британии стали очень близкими украинскому народу. Вместе со всеми украинцами желаю Вашему Королевскому Высочеству полного и скорейшего выздоровления", - написала жена президента Украины.

Обращение Зеленской к принцессе Кэтрин
Елена Зеленская и Кейт Миддлтон - первая леди Украины поддержала Кэтрин Уэльскую / twitter.com/ZelenskaUA

Кто такая Кейт Миддлтон

Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Напомним, у жены принца Уильяма Кейт Миддлтон обнаружили рак. Об этом рассказала сама принцесса Уэльская в видеообращении. Она раскрыла подробности лечения и попросила о приватности.

Также известный ведущий рассказал о нервном срыве Кейт Миддлтон - Пирс Морган считает, что принцесса Кэтрин переживает серьезный кризис из-за повышенного внимания общества к своему здоровью.

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