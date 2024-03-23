Дрогнула при упоминании про Уильяма: эксперт по языку тела прокомментировала обращение Миддлтон

Кейт Миддлтон выглядела немного уставшей, но элегантной и красивой.

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Эксперт проанализировала поведение Кейт Миддлтон / Коллаж Главред, фото скриншот

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс проанализировала вчерашнее заявление принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, во время которого она сообщила, что врачи выявили у нее онкологию.

"Бледная и слегка осунувшаяся Кейт сидит в кадре на фоне цветов, элегантная и довольно красивая, она сидит в повседневном свитере, чтобы передать свое совсем не случайное сообщение", - говорит эксперт, которую цитирует Mirror.

"Одна из самых слабых улыбок Кейт возникает, когда она говорит, что "Уильям, который рядом — отличный источник утешения", - указывает на эмоциональные моменты Джуди.

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Эксперт полагает, что голос Кейт срывается при упоминании о Уильяме и семье. "Соединенные руки Кейт свидетельствует о силе воли с оттенком некоторой тревоги", — объяснила она.

Кто такая Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Джуди Джеймс также добавляет, что с высоко поднятой головой Кейт демонстрирует множество признаков твердости, решимости и стойкости. "Ее левая бровь приподнята, что обычно является выражением юмора, губы сморщены, а глаза сужены, чтобы показать твердость, когда она говорит о своем выздоровлении и о своей потребности во "времени, пространстве и уединении", - говорит она.

"Ее левая рука поднимается, чтобы показать желание сохранить контроль и успокоить, когда она говорит, что находится на "ранней стадии химиотерапии", - анализирует профессионал язык тела принцессы.

Напомним, ранее принцесса Кейт Миддлтон сообщила, что после успешной операции на брюшной полости у нее обнаружили рак. Об этом она сообщила в видео обращении на официальной странице в Instagram.

Недавно в соцсетях принца Уильяма и Кейт Миддлтон появилось первое официальное фото принцессы, на котором она позировала с детьми. Внимательные фанаты заподозрили, что снимок отфотошопленный, после чего разгорелся настоящий скандал.

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