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"Восхищаюсь силой": больная раком Шеннен Доэрти обратилась к Кейт Миддлтон

Дмитрий Видоменко
24 марта 2024, 14:11
Актриса Шеннен Доэрти, страдающая от четвертой стадии рака груди, обратилась к принцессе Кейт Миддлтон, у которой недавно тоже нашли онкологическую болезнь.
Доэрти, Кейт Мидллтон
Шеннон Доэрти поддержала Кейт Мидллтон / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Легендарная американская актриса Шеннен Доэрти, страдающая от четвертой стадии рака груди, обратилась к британской принцессе Кейт Миддлтон, которая ранее шокировала общественность признанием о диагностированном у нее онкологическом заболевании. Звезда культовых сериалов "Зачарованные" (в Украинее более известен как "Все женщины – ведьмы") и "Беверли-Хиллз, 90210" обратилась к аристократке через свою страницу в социальной сети Instagram.

"Быть публичным лицом – не значит, что общественность владеет этим лицом. Мы все имеем право пройти через болезнь или жизнь в личном порядке. Давление, теории заговора и просто болезненное любопытство заставило это лицо все объяснить, прежде чем она смирилась с этим и смогла объяснить своим детям", –сказала Доэрти.

Актриса говорит, что принцесса, как и любой человек в такой сложной ситуации, заслуживает спокойно пережить непростой период в своей жизни и жизни своей семьи. И Миддлтон не должна отчитываться о каждом своем шаге обществу и СМИ.

видео дня

"Я молюсь, чтобы этот случай стал для всех нас уроком уважения к частной жизни других людей, независимо от того, находятся ли они в центре внимания общественности. Принцесса Кейт, я восхищаюсь вашей силой, которую вы проявили во время нескончаемых испытаний, переживая рак", – подытожила Доэрти.

Кто такая Кейт Миддлтон

Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Напомним, у жены принца Уильяма Кейт Миддлтон обнаружили рак. Об этом рассказала сама принцесса Уэльская в видеообращении. Она раскрыла подробности лечения и попросила о приватности.

Также известный ведущий рассказал о нервном срыве Кейт Миддлтон - Пирс Морган считает, что принцесса Кэтрин переживает серьезный кризис из-за повышенного внимания общества к своему здоровью.

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