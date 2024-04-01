"Удалили матку": появились подробности состояния онкобольной Кейт Миддлтон

Инсайдеры Букингемского дворца сообщили, что во время операции Кейт Миддлтон удалили матку.

https://stars.glavred.info/udalili-matku-poyavilis-podrobnosti-sostoyaniya-onkobolnoy-keyt-middlton-10554548.html Ссылка скопирована

Подробности болезни Кейт Миддлтон / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Недавно принцесса Кейт Миддлтон, после своего загадочного исчезновения из общественности, записала видеообращение и рассказала, что у нее диагностировали онкозаболевание, хотя точный диагноз она не назвала.

Сейчас же появились детали болезни принцессы: источники в Букингемском дворце заверили, что Кейт Миддлтон удалили матку, передает dayFREURO.

видео дня

Источник утверждает, что плановой операцией герцогини на брюшной полости было удаление матки. Скорее всего, по причине новообразований. А когда врачи сделали гистологию, был обнаружен рак толстой кишки.

Известно, что сейчас Миддлтон проходит химиотерапию. Из-за болезни Кейт даже пропустила пасхальную службу в часовне Святого Георгия в Виндзорском дворце, ее мужа принца Уильяма также не было.

Кто такая Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Кейт Миддлтон - последние новости по теме

Отметим, королевский эксперт раскрыл настоящую причину, по которой состояние принцессы держали в тайне. Кейт Миддлтон и принц Уильям не рассказали Гарри и Меган Маркл о ее раке, потому что им "нельзя доверять".

А также брат принцессы Кейт Миддлтон Джеймс впервые показал архивный снимок с сестрой, сделанный во времена, когда оба родственника были еще подростками.

Читайте больше о Миддлтон:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред