Брат Кейт Миддлтон поделился редкостным снимком на фоне болезни сестры

Джеймс решил оказать поддержку сестре, у которой недавно диагностировали рак.

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Джеймс умилил сеть, показав Кейт в юности / Коллаж Главреда. Фото: instagram.com, instagram.com/princeandprincessofwales

Брат британской принцессы Кейт Миддлтон Джеймс впервые показал архивный снимок с сестрой, сделанный во времена, когда оба родственника были еще подростками.

В Instagram Джеймс не особо активен. Все его посты обычно посвящены второй половинке или досугу с собаками.

Но последнее фото вызвало у аудитории особый трепет - на нем Джеймс заснят со старшей сестрой Кейт на фоне летнего горного пейзажа. Джеймсу там не больше 14 лет, он немного нахмурен и сосредоточен на объективе, а вот взгляд Кейт отведен в сторону - из-за яркого солнца.

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Фото: instagram.com/jmidy

Фотографию Джеймс сопроводил текстом: "За эти годы мы вместе покорили множество гор. Семьей мы преодолеем и этот подъем".

Подписчиков брата Кейт такие слова не могли не воодушевить на комплименты. Многие оставили лестные отзывы о семье, о взаимоотношениях Кейт и Джеймса.

Болезнь Кейт Миддлтон - главное

Недавно у Кейт Миддлтон обнаружили рак. Принцесса Уэльская сделала заявление, где попросила дать ей немного времени, чтобы завершить лечение.

"Операция прошла успешно. Однако анализы после операции показали наличие рака. Поэтому моя медицинская команда посоветовала мне пройти курс профилактической химиотерапии, и сейчас я нахожусь на ранней стадии этого лечения", — говорится в ее заявлении.

Она не сообщила, какой это был тип рака и на какой стадии он был обнаружен.

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