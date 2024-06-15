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Инсайдер рассекретил, почему дочь Анджелины Джоли отказалась от Брэда Питта

Алена Кюпели
15 июня 2024, 13:10
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Дочь Анджелины Джоли приняла взрослое решение.
Анджелина Джоли с детьми, Брэд Питт
Анджелина Джоли с детьми и Брэд Питт / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли Шайло ждала четыре года, чтобы отказаться от имени своего отца — после разногласий во время битвы за опеку, когда ей было всего 14 лет.

Как пишет The Daily Mail, Шайло Джоли-Питт, мать которой Анджелина Джоли, подала документы на отказ от имени Питта в понедельник, 30 мая, через три дня после того, как ей исполнилось 18 лет — самый ранний момент, когда она могла это сделать.

На прошлой неделе The Mail сообщила, что она наняла (и оплатила) своего адвоката для решения этого вопроса.

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Вопрос был в том, что молодой девушке не удалось рассказать о том, что произошло во время того рокового полета в 2016 году, который привел к расторжению брака ее родителей, хотя она этого и хотела.

"Причина смены фамилии связана с борьбой за опеку и показаниями Шайло, ведь ее права как жертвы были нарушены. Шайло считала, что она, как жертва преступления, имеет право свидетельствовать, а ей не позволили этого сделать", - сообщил источник.

Вопрос об опеке над шестью детьми Джоли-Питт — Паксом, Мэддоксом, Захарой, Шайло, Ноксом и Вивьен — решался в течение шести месяцев слушаний за закрытыми дверями с декабря 2020 года по май 2021 года.

Джоли ходатайствовала о том, чтобы дети дали показания, но безуспешно.

Судья Джон Оудекирк постановил, что соотношение опеки должно быть 50 на 50, и отказался заслушивать показания детей, которые уже прошли терапевтическое обследование, о чем было сообщено суду.

Решение было отменено позже в 2021 году, после того как Джоли подала апелляцию на том основании, что судья имел коммерческую связь с одним из адвокатов Питта.

Кто такая Анджелина Джоли

Анджелина Джоли - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН.

По данным Википедии, актриса является обладательница премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" (первая актриса в истории, три года подряд выигравшая награду) и двух "Премий Гильдии киноактеров США".

Источник сообщает: "Смена имени восходит к битве за опеку и убеждению Шайло в том, что ее права как жертвы были нарушены.

"Шайло считала, что как жертва преступления она имеет право давать показания, но ей не позволили это сделать", - рассказал источник.

Известно, что она не планирует продолжать какие-либо дальнейшие судебные иски в отношении своего отца. Неизвестно, смогут ли младшие братья и сестры Нокс и Вивьен пойти по ее стопам, когда им исполнится 18 лет в июле 2026 года.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Звездная пара начала бракоразводный процесс еще в 2016 году. Впрочем, до сих пор не может урегулировать вопрос права владения совместными бизнесами.

Также бывшую супругу Брэда Питта, американскую актрису Анджелину Джоли заподозрили в романе с младшим ее на 21 год ирландским актером Полом Мескалом. Артистов застукали во время свидания в театральной кофейне.

До того также Анджелина Джоли весной прошлого года приезжала в военный Львов. Звезда приехала в нашу страну, чтобы встретиться с переселенцами из "горячих точек" и поддержать детей, страдающих от войны.

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