Анджелина Джоли носит кольцо с картой Украины

Анджелина Джоли и кольцо с картой Украины. Фото Instagram

Голливудская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли, которая весной приехала в военный Львов, засветила кольцо с картой Украины.

Звезда приехала в нашу страну, чтобы встретиться с переселенцами из "горячих точек" и поддержать детей, страдающих от войны, пишет "Обозреватель".

Во время одной из таких встреч Джоли подарили серебряное кольцо, в котором вырезан контур карты Украины. Как отметил один из ювелирных брендов, презентовавший актрисе кольцо, на своей странице в Instagram, теперь у звезды есть "прекрасное воспоминание о прекрасной стране".

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Ювелиры также добавили фотографию, на которой Джоли во время одной из встреч с украинцами обнимает ребенка, а на безымянном пальце актрисы красуется то самое кольцо.

Напомним, несмотря на разные заявления о причастности к приезду Анджелины Джоли в Украину, оказалось, что организатором приезда американской звезды стал глава ОП Андрей Ермак.