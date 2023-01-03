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Анджелину Джоли застукали на свидании с младшим ее на 21 год актером

3 января 2023, 22:23
Джоли осталась на чашечку кофе после его выступления в одном из лондонских театров
Анджелина Джоли и Брэд Питт
Анджелина Джоли и Брэд Питт развелись после 5 лет официального брака / ua.depositphotos.com

Американская актриса и общественная деятельница Анджелина Джоли с 2019 года одинока - казалось, что после развода с плэйбоем и актером Брэдом Питтом, романы ее больше не интересуют, и она полностью посвятила себя детям.

Тем не менее необузданная натура Джоли, похоже, нашла партнера себе под стать. Анджелину заподозрили в романе с ирландским актером Полом Мескалом, известным благодаря сериалу Нормальные люди.

Сейчас 26-летний Пол играет Стэнли Ковальски в лондонском театре Алмейда в пьесе Теннесси Уильямса "Трамвай "Желание". На днях актера застали на свидании с Джоли в театральном кафе после постановки.

Фотодоказательство их близкого общения появилось на одном из фан-аккаунтов Мескала в Instagram. "Анджелина Джоли вчера посмотрела "Трамвай "Желание", и после этого они (Анджелина и Пол - прим. редактора) пошли на кофе в театральном кафе Алмейды", - говорится в приписке.

Похоже, любовь к партнерам, которые значительно младше их по возрасту у Бранджелины входит в привычку: ранее стало известно о том что избранница Брэда Питта младше его на 30 лет, разница между Джоли и Мескалом - 21 год.

Анджелина Джоли и Пол Мескал
Анджелина Джоли и Пол Мескал / instagram.com/paulmescalpics

Ранее украинский актер, звезда сериала Крепостная, Тарас Цымбалюк, который в начале полномасштабной войны в Украине объявил о расставании с супругой, рассекретил личность новой возлюбленной.

Также певица Светлана Лобода показала редкое фото младшей дочери Тильды, отцовство которой приписывали Тилю Линдеману, фронтмену группы Rammstein.

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