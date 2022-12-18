Брэд Питт влюблен, как мальчишка - инсайдер раскрыл подробности нового романа актера

Новая молодая подружка заставляет актера чувствовать себя бодрее.

Брэд Питт и Инес де Рамон встречаются, и актер настроен серьезно / ua.depositphotos.com

Голливудские ловеласы не стареют - это Брэд Питт доказал на собственном примере. Еще в начале осени ему приписывали роман с одной из красивейших женщин мира - Эмили Ратаковски, а в конце он уже знакомит близких друзей с подругой, которая младше него на три десятилетия.

Питт завел отношения с Инес де Рамон, фитнес-тренером и звездным велнес-коучем, в скорости после того, как она развелась с другим актером - звездой сериала Дневники вампира, Полом Уэсли.

Похоже, де Рамон испытывает слабость к звездным мужчинам, а они в свою очередь отвечают ей взаимностью. Брэд Питт, к примеру, по уши в нее влюблен.

Об этом сообщает издание Daily Mail с отсылкой на источник в близком окружении пары. Недавно Питт появился в компании Инес де Рамон на одной из вечеринок, посвященных выходу фильма Вавилон, где актер сыграл главную роль.

"Брэд очень любит Инес. Они познакомились через общего друга", - уверено заявляет инсайдер.

Ранее Деми Мур показала, как на самом деле выглядит Брюс Уиллис на фоне новости о прогрессирующей болезни - бывшего мужа она все еще считает своей семьей, и оказывает ему поддержку.

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