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Брэда Питта папарацци застукали с возлюбленной, моложе его на 30 лет

19 ноября 2022, 09:53

Брэд Питт уже успел познакомить девушку, фитнес-тренера Инес де Рамон (которой он старше ровно на 30 лет), со своими звездными друзьями.

Брэд Питт
Брэда Питта папарации застукали с возлюбленной, моложе его на 30 лет / https://ua.depositphotos.com

Легендарный голливудский актер и продюсер Брэд Питт, по всей вероятности, закрутил новый роман ‒ с фитнес-тренером Инес де Рамон. Об этом сообщает британское издание The Daily Mail.

По данным издания, Питт уже успел познакомить девушку (которой он старше ровно на 30 лет) со своими звездными друзьями ‒ актером/режиссером Шоном Пенном и гитаристом легендарной группы Led Zeppelin Джимми Пейджем.

А на днях Питта застали с де Рамон во время свидания ‒ на концерте солиста группы U2 Боно в Лос-Анджелесе. Компанию им составили супермодель 90-х Синди Кроуфорд и ее супруг Рене Гербер.

Инес де Рамон ‒ известный фитнесс-тренер и специалист по здоровому образу жизни. Последние несколько лет она была в браке со звездой сериала "Дневники вампира" Полом Уэсли.

Напомним, ранее супермодели и актрисе Эмили Ратаковски стали приписывать роман с одним из главных красавцев Голливуда - актером Брэдом Питтом. Инсайдеры уже успели сообщить любопытные подробности об этой паре.

Представитель бывшей жены Питта, актрисы Анджелины Джоли, уже сделал заявление от ее имени о личной жизни Брэда. Возможный роман Питта с Ратаковски вызвал у нее неоднозначную реакцию.

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