"Оставайтесь с нами": стали известны подробности романа Бреда Питта и Эмили Ратаковски

Брэд Питт и Эмили Ратаковски встречаются - подробности отношений / imdb.com, instagram.com/emrata

В Голливуде появилась новая пара: Брэду Питту и Эмили Ратаковски приписывают роман. Один из главных красавчиков американского кино и успешнейшая модель уже не раз были замечены на совместно отдыхе.

Издание Page Six, с отсылкой на инсайдера, отмечает, что в данный момент ни модель, ни актер не находятся в официальных отношениях с кем-либо. Однако то, что они оба свободны продолжает интриговать публику.

Инсайдер советует продолжать держать "руку на пульсе", ведь скоро о "Брэдаковски" может появиться крайне любопытная информация.

Эмили Ратаковски недавно разошлась со своим супругом, актером и продюсером Себастьяном Бир-Макклардом. Она в одиночку воспитывает их общего годовалого сына Сильвестра Аполло. Причиной расставания называют хроническую неверность Бир-Маккларда.

Брэд Питт также в разводе - после тяжелого судебного процесса со множеством скандалов и взаимных обвинений, которые длились около 3 лет, он расторгнул брак с актрисой Анджелиной Джоли.

Ранее украинская модель, Мисс Украина Вселенная 2021 Анна Неплях показала, как купается в море в блузке и кружевных трусиках, которые насквозь промокли.

Также красавица-жена украинского боксера Александра Усика в белом платье засветила упругие бедра и стройные ножки в фотосессии на фоне каменной пустыни.

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