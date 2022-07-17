УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Самой красивой женщине мира изменяет муж - Эмили Ратаковски разводится

17 июля 2022, 04:04

Первенцу супругов едва исполнился год.

Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски разводится с Себастьяном Бир-Макклардом из-за его измен / instagram.com/emrata

Американская супермодель и одна из красивейших женщин планеты Эмили Ратаковски разводится с мужем после 4 лет брака. Об этом сообщает Page Six с отсылкой на инсайдера из близкого окружения пары.

Ни одна из сторон пока не дает комментариев по этому поводу. Однако папарацци на днях заметили прогуливающуюся модель, на пальце которой больше не было обручального кольца. Ранее Ратаковски не расставалась с этим символическим украшением.

Инсайдер утверждает, что причиной разлада между Эмили и ее мужем, актером и продюсером Себастьяном Бир-Макклардом, стали регулярные измены мужчины.

"Да, он изменил. Он серийный изменник. Это омерзительно. Он кобель", - заявляет источник.

Эмили Ратаковски познакомилась с Себастьяном Бир-Макклардом в 2018 году, и всего через пару недель после встречи сочеталась с ним браком. В марте 2021 года модель родила возлбленному сына, которого назвали Сильвестер Аполло Бир.

Читайте такжеБритни Спирс впервые за долгое время перепела свой лучший хит - как звучит певица без фонограммы

Ранее стало известно, что 76-летний отец Илона Маска Эролл состоял в романтичных отношениях со своей падчерицей, которая младше него на 41 год. Она родила ему двоих детей.

Также певица Камалия, которую негласно называют самой богатой звездой украинской эстрады, рассказала, что стала жертвой мошенников.

Другие новости:

шоу-бизнес Ратаковски Эмили Ратаковски новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

04:04

Самой красивой женщине мира изменяет муж - Эмили Ратаковски разводится

03:36

"Совок" головного мозга: расплывшаяся Наташа Королева нацепила пионерскую символику со своим лицомВидео

03:20

Самая вкусная и невероятно хрустящая квашеная капуста: простой рецептВидео

03:05

Здравый смысл против примет и суеверий: как правильно дарить часы

02:48

Это мальчик: Наталья Могилевская порадовала фанатов пополнением в семье

Реклама
02:45

"Финал войны будет однозначным": дипломат объяснил, когда Украина раздавит армию РФВидео

02:10

Украину ждет погодная аномалия: синоптик дал прогноз на августВидео

00:51

Приметы на 17 июля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:40

Бритни Спирс впервые за долгое время перепела свой лучший хит - как звучит певица без фонограммыВидео

16 июля, суббота
23:50

У Зеленского ответили на угрозы Италии из-за поставок военной помощи УкраинеВидео

23:18

В Украине рекордно взлетела стоимость сахара: что будет с ценой дальшеВидео

23:04

Оккупанты несут значительные потери: у россиян не получается полностью захватить Луганскую областьВидео

23:02

Удары HIMARS и "штурм": в ОП раскрыли сценарий освобождения юга УкраиныВидео

22:35

Предатель "сливал" данные РФ: задержан экс-начальник крымского главка СБУВидео

22:35

Надя Дорофеева в белоснежном наряде обнажила плечи на многотысячную аудиторию

22:13

Зеленский резко предупредил украинцев о фейках из России и "массовых ракетных ударах"Видео

22:02

Бойцы ВСУ ликвидировали командира штурмовой роты "элитных" войск РФВидео

21:33

Враг получил по зубам под Бахмутом: ВСУ "перемололи" диверсантов РФВидео

21:30

Оккупанты атаковали "Искандерами" Покровск и полностью уничтожили село: много погибшихВидео

21:14

Потап показал, как выглядит после паралича лицаВидео

Реклама
20:55

"Угроза есть": в разведке не исключили новую атаку РФ из БеларусиВидео

20:34

Зачистка пригорода Херсона: стало известно о новом продвижении ВСУВидео

20:28

Суд в Гааге в октябре перейдет к рассмотрению дела о геноциде украинцев - МИДВидео

20:10

Приметы на 18 июля: какие 3 вещи нужно сделать, чтоб защитить семью от бед и привлечь деньгиВидео

20:06

"Ты - само лето!": 54-летняя Кайли Миноуг в сумасшедшем мини-платье засветила стройные ножки

19:59

Новые ракеты для HIMARS уничтожат логистику РФ: в Раде раскрыли детали поставок из СШАВидео

19:52

Пьете один мусор каждый день: какой чай самый вредный и несет невероятную опасностьВидео

19:31

РФ нанесла ракетный удар по Украине с Каспия: что известно о "прилетах" и разрушенияхВидео

19:30

Отставка премьер-министров в ЕС: будут ли последствия для Украинымнение

19:19

В Германии отменили концерт и "выдворили" путинскую певицуВидео

18:58

Штурм РФ нарвался на мощную ответку: на Донбассе ВСУ заставили оккупантов отступитьВидео

18:49

День металлурга 2022: мощные поздравления для родных и коллег, открытки и картинки к празднику

18:44

"Она в Черновцах": российский актер Юшкевич попрощался с матерью и поддержал "спецоперацию"

18:42

"Это не война лишь против Украины": в Чехии призвали дать ВСУ боевую авиациюВидео

18:13

"Нас просто убивают": мама погибшей в Виннице девочки рассказала о пережитомВидео

18:10

"Началась репетиция осеннего замеса": астрологи назвали города Украины, которые ждет бомбежкаВидео

17:33

Оккупантов сожгли вместе с танками: в ВСУ показали "огненные" кадрыВидео

17:17

Рики Мартин обвинен в сексуальном насилии над родственником

17:10

Раскрыт страшный диагноз поддерживающего войну в Украине Дюжева

16:58

Зачистка Крыма HIMARS: в ГУР раскрыли цели дальнобойных РСЗОВидео

Реклама
16:50

Будет много вкусного варенья: как получить ведро смородины с кустаВидео

16:42

Как отстирать жирные пятна: 5 чрезвычайно простых способов с идеальным результатом

16:38

"Будет перелом в войне в пользу Украины": в разведке предупредили о новом наступлении России

16:34

Беларусь пойдет войной на Украину, перелома не будет: астролог озвучил тревожный прогнозВидео

16:33

Огневой налет на Луганщине: бойцы Kraken уничтожили 60 оккупантов и взяли пленныхВидео

16:20

Украина превратится в "реку": синоптики предупредили о циклоне с мощными ливнямиВидео

16:16

Множественные травмы и несчастный случай: раскрыты подробности смерти Иваны Трамп

15:59

Дезертируют взводами с передовой: оккупанты рассказывают, как бегут из УкраиныВидео

15:45

"Я не хочу соревноваться с убийцами": украинская спортсменка публично набросилась на россиянокВидео

15:35

"Уверена, что злоумышленники будут найдены": Камалия стала жертвой мошенников

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять