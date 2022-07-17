Самой красивой женщине мира изменяет муж - Эмили Ратаковски разводится

Эмили Ратаковски разводится с Себастьяном Бир-Макклардом из-за его измен / instagram.com/emrata

Американская супермодель и одна из красивейших женщин планеты Эмили Ратаковски разводится с мужем после 4 лет брака. Об этом сообщает Page Six с отсылкой на инсайдера из близкого окружения пары.

Ни одна из сторон пока не дает комментариев по этому поводу. Однако папарацци на днях заметили прогуливающуюся модель, на пальце которой больше не было обручального кольца. Ранее Ратаковски не расставалась с этим символическим украшением.

Инсайдер утверждает, что причиной разлада между Эмили и ее мужем, актером и продюсером Себастьяном Бир-Макклардом, стали регулярные измены мужчины.

"Да, он изменил. Он серийный изменник. Это омерзительно. Он кобель", - заявляет источник.

Эмили Ратаковски познакомилась с Себастьяном Бир-Макклардом в 2018 году, и всего через пару недель после встречи сочеталась с ним браком. В марте 2021 года модель родила возлбленному сына, которого назвали Сильвестер Аполло Бир.

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Ранее стало известно, что 76-летний отец Илона Маска Эролл состоял в романтичных отношениях со своей падчерицей, которая младше него на 41 год. Она родила ему двоих детей.

Также певица Камалия, которую негласно называют самой богатой звездой украинской эстрады, рассказала, что стала жертвой мошенников.

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