"Уверена, что злоумышленники будут найдены": Камалия стала жертвой мошенников

Камалия стала жертвой мошенников / скриншот

Певица Камалия, которую называют самой богатой в Украине, предупредила, что мошенники пытаются обмануть людей от ее имени.

На своей страничке в Instagram звезда поделилась скриншотами, где от имени якобы ее фан-аккаунта неизвестные обещают денежную помощь.

Камалия подчеркнула - к подобной "помощи" она не имеет никакого отношения. Скорее всего, злоумышленники будут просить предоставить личные данные банковской карты, чтобы списать оттуда средства. Звезда призвала своих фанов не вестись на это.

"Хочу обратиться ко всем и предупредить, что сейчас очень много мошенников! Только на моих официальных страницах в Instagram и Facebook вы можете видеть соответствующую действительности информацию. В том числе ту, которая направлена на семьи, пострадавшие от войны в Украине. Уверена, что злоумышленники будут найдены, наказаны и заблокированы навсегда", - написала Камалия.

Мошенники, Камалия / скриншот

Мошенники, Камалия / скриншот

Напомним, ранее певица в интервью для Славы Демина Камалия призналась, удалось ли ее мужу сохранить состояние во время военного вторжения рф в Украину. Увы, войне безразлично, богат ты или беден, она ровняет всех.

Читайте также: