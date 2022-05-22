Камалия рассказала, сколько денег теряет ее муж-миллиардер из-за войны

Камалия рассказала, как война отразилась на бизнесе мужа / instagram.com/kamaliyaofficial

Украинская певица, модель, актриса, Миссис Мира и волонтерка Камалия рассказала, как пострадал от войны бизнес ее супруга, британо-украинского миллиардера пакистанского происхождения Мохаммада Захура.

В интервью для Славы Демина она призналась, удалось ли ее мужу сохранить состояние во время военного вторжения рф в Украину. Увы, войне безразлично, богат ты или беден, она ровняет всех.

"У нас как у всех. Ничего не работает. Бизнес стоит. Наш бизнес через месяц может еще как-нибудь начнет работать, но только на каких-то процентах. Начнет работать все только после войны", - рассказала Камалия.

Сейчас основная деятельность и певицы, и ее мужа - волонтерством. Слава Демин поинтересовался у Камалии, не боится ли она потерять все свое состояние на благотворительности. Артистка подчеркнула, что не только вкладывает свои деньги, но и ведет переговоры с бизнесменами, которые также могут делать пожертвования.

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Ранее певица Камалия рассказала, на какой подарок к ее юбилею ее муж-миллиардер потратил миллион евро.

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