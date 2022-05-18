Камалия на юбилей получила от мужа-миллиардера подарок за миллион евро

Камалия получила от мужа подарок за миллион евро / instagram.com/kamaliyaofficial

Украинская певица, модель, актриса, Миссис Мира и волонтерка Камалия сегодня отмечает юбилей - 45 лет. Она рассказала ТСН, как с праздником ее поздравил ее муж - британо-украинский миллиардер пакистанского происхождения Мохаммад Захур.

Каждый праздник артистка привыкла отмечать с шиком, блеском и размахом - ранее в ее вилле под Киевом устраивались пышные гуляния, где радушная хозяйка принимала у себя весь украинский бомонд.

Война, которую рашисты принесли в Украину, внесла свои коррективы даже в размеренную жизнь Камалии. Светские рауты ей заменила волонтерская деятельность, от которой она получает удовольствие.

Сейчас она с семьей находится в Англии, где руководит тремя благотворительными фондами, направленными на поддержку Украины и украинцев. Эта деятельность занимает все ее свободное время.

Камалия решила, что помпезный праздник ко своему Дню рождения она устроит, когда Украина одержит победу в войне с рф. Пока самым лучшим подарком к юбилею ее одарил ее муж - бизнесмен профинансировал строительство жилища для семей-беженцев из Украины: "Подарком от моего мужа на 45-й мой день рождения стало самое ценное – более миллиона евро мы потратили на строительство специального жилья для беженцев из Украины в Германии. Там смогут разместиться 750 семей".

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Ранее украинский певец Макс Барских решил обратиться к своим корням, и заинтриговал фанатов возможной сменой сценического имени.

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