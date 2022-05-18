Невероятный поступок: муж певицы Камалии купил два истребителя для ВСУ

Камалия с мужем Захуром / kamaliyaofficial/instagram

Самая богатая певица в Украине Камалия поделилась невероятной новостью. Она рассказала, что ее муж, миллиардер Мохаммад Захур, помогает Украине.

По словам исполнительницы Захур, вместе со своими друзьями, приобрел для украинских бойцов самолеты-истребители.

"Захур дал мне зеленый свет, это рассказать. Потому что они эти вопросы скрывали. Два самолета-истребителя они дали Украине и помогают Украине, но не разглашают", - сказала артистка в программе Ранок з Україною.

Также певица рассказала, что передала в Украину 22 тонны медикаментов, а также помогает тем ресторанам и кафе, которые кормят людей, которые не могут приобрести себе продукты.

Оккупанты убили любимых лошадей Камалии

Камалия рассказала о том, как погибли ее лошади, которые содержались в конюшне в Гостомеле. Она сказала, что российские оккупанты устроили в конюшне штаб и взяли в заложники конюхов. Эти оккупанты лошадей не тронули и даже их кормили.

Но когда туда зашла вторая партия оккупантов, то они убили животных. Когда российские войска отступили, то на территорию смогли попасть владелец конюшни и школы верховой езды, а также тренеры. Они обнаружили, что вся территория была заминирована, а кони погибли. Двух застрелили в голову, одному - вспороли живот. Часть животных разбежалась. Всего на конюшне содержались 36 животных, выжили, по словам Камалии, около пяти.

Камалия вышла замуж за англо-пакистанского миллиардера Мохаммада Захура в 2003 году. У них родились дочки Арабелла и Мирабелла. Мохаммад Захур является патроном многочисленных благотворительных фондов, как в Украине, так и в Пакистане.

Он спонсировал восстановительные работы Государственного академического театра оперы и балета в Одессе, финансировал строительство университета для жителей Северного Пакистана в Таксиле и инфраструктуру центра кардиологических исследований в Равалпинди (Пакистан). Захур поддерживает детские дома в городах Украины.

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