"Убили самого лучшего коня в Украине": Камалия рассказала, как оккупанты расстреливали ее животных

Камалия рассказал, что нескольких коней уже нашли, сейчас продолжаются поиски еще семерых животных.
Самая богатая украинская певица Камалия очень любит лошадей. После вторжения войск Путина в Киевскую область, оккупанты уничтожали все на своем пути. Убивали животных и людей, рушили дома.
Артистка рассказала, что российские оккупанты, которые были в Буче несколько недель, расстреляли ее любимых лошадей, а остальних выпустили.
"У меня нет слов. Не знаю, почему да. Моих личных коней было шестеро. Из них четыре выжили, один, видимо, не будет видеть на глаз, а лучшего коня в Украине Тоти-Серьора расстреляли. Он подавал большие надежды в конном спорте. Он сын легендарного Тотиласа – многократного олимпийского чемпиона", – поделилась Камалия.
Камалия рассказал, что нескольких коней уже нашли, сейчас продолжаются поиски еще семерых животных.
Исполнительница просит всех, кто видел лошадей в районе Гостомеля, Ирпеня, Ворзеля и Бучи, сообщить об этом в социальных сетях. Также можно найти в сети контакты руководства "КСК Буча" и звонить им.
Камалия искренне благодарна всем, кто находил лошадей и кормил их.
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