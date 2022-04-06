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"Убили самого лучшего коня в Украине": Камалия рассказала, как оккупанты расстреливали ее животных

6 апреля 2022, 17:01

Камалия рассказал, что нескольких коней уже нашли, сейчас продолжаются поиски еще семерых животных.

Камалия
Камалия / kamaliyaofficial / Instagram

Самая богатая украинская певица Камалия очень любит лошадей. После вторжения войск Путина в Киевскую область, оккупанты уничтожали все на своем пути. Убивали животных и людей, рушили дома.

Артистка рассказала, что российские оккупанты, которые были в Буче несколько недель, расстреляли ее любимых лошадей, а остальних выпустили.

"У меня нет слов. Не знаю, почему да. Моих личных коней было шестеро. Из них четыре выжили, один, видимо, не будет видеть на глаз, а лучшего коня в Украине Тоти-Серьора расстреляли. Он подавал большие надежды в конном спорте. Он сын легендарного Тотиласа – многократного олимпийского чемпиона", – поделилась Камалия.

Камалия рассказал, что нескольких коней уже нашли, сейчас продолжаются поиски еще семерых животных.

Исполнительница просит всех, кто видел лошадей в районе Гостомеля, Ирпеня, Ворзеля и Бучи, сообщить об этом в социальных сетях. Также можно найти в сети контакты руководства "КСК Буча" и звонить им.

Камалия искренне благодарна всем, кто находил лошадей и кормил их.

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Буча Камалия Певица Камалия
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