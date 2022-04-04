"Там уже не люди, а биомасса!": Камалия ответила россиянам, жаждущим уничтожить Украину

Камалия ответила россиянам, жаждущим уничтожить Украину / скриншот

Украинская певица отреагировала на ролик, который сейчас активно обсуждают в Сети. На нем россиянка призывает уничтожить Украину.

На своей страничке в Instagram артистка опубликовала видео, в котором жители россии говорят, что Украину нужно "снести с лица Земли".

"После таких высказываний кацапов хочется снести с лица земли россию вместе со всеми ее жителями, чтобы ни одного гена зла не осталось! Там уже не люди, а биомасса! Это же сорняк процветающего и развитого общества всего мира! А что с сорняком делают в огороде и для чего? Знаете?", - написала певица.

Читайте также"Я вас ненавижу": Катя Осадчая пожелала россиянам гореть в адуРанее Камалия пыталась рассказать правду о происходящем в Украине своим знакомым и родным, но их реакция шокировала певицу. Артистка рассказала, что у нее есть тетя, проживающая в Москве. Камалия позвонила родственнице, чтобы донести правду, но в ответ слышала только истории про "бандеровцев" и "нацистов".

Также мы сообщали, что музыкант, актер и телеведущий Коля Серга, который вступил в ряды Территориальной обороны города Одесса, написал и спел песню-обращение к президенту РФ на мотив известной песни Марка Бернеса Шаланды, полные кефали.

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