Макс Барских вспомнил свои корни и планирует отказаться от сценического имени

Макс Барских планирует отказаться от псевдонима / instagram.com/max_barskih

Сценическая карьера украинского певца Макса Барских с началом полномасштабного вторжения рф в Украину претерпела значительных изменений.

В частности артист, который ранее достойно зарекомендовал себя не только на родине, но и на эстраде страны-агрессора, запретил использование своей музыки в россии, отменил все запланированные там концерты, а деньги за билеты отдал в качестве гуманитарной помощи украинцам, пострадавшим от рашистской военной агрессии.

Но благотворительной деятельности для Барских показалось недостаточно - певец вступил в ВСУ, а затем отправился в США, чтобы повысить осведомленность всего мира о войне в Украине.

В рамках одного из таких просветительских мероприятий, по совместительству презентации новой песни, посвященной войне в Украине, артист сделал необычное заявление.

Макс Барских вспомнил, что выступает под псевдонимом, и не исключает возможность вернуться к своим корням, и продолжить карьеру певца под своим настоящим именем - Николай Бортник.

"Я думаю об этом. Макс Барских – мой сценический псевдонимом. Мое настоящее имя – Мыкола. Наверное, я сделаю это со временем", – сказал певец.

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Ранее канадская модель южноафриканского происхождения, диетолог, писательница и мама одного из богатейших людей планеты Илона Маска, Мэй Маск позировала в откровенных купальниках для модно-спортивного глянца.

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