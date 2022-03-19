Макс Барских разнес россиян за концерт в "Лужниках" и обьяснил, почему они навсегда останутся рабами

Макс Барских разнес россиян / Пресс-служба

Украинский певец Макс Барских опубликовал фото с "концерта" в Москве на стадионе "Лужники", посвященному годовщине аннексии Крыма, и заявил, что россияне навсегда останутся рабами.

По его словам, если сравнить количество людей, собравшееся на мероприятие с тем, которое выходило на антивоенные митинги в российских городах, то "становится понятно, почему жители России – рабы".

"Очень сложно подобрать слова. В "Лужниках" устроили концерт, пока идут обстрелы Украинских городов, людей и детей русскими солдатами. У меня просто не укладывается в голове, как можно быть настолько бесчеловечными?" – написал звезда в Instagram.

Читайте такжеГолодный бунт в России приведет к убийству Путина и сдаче Крыма Украине: Сенченко назвал срокиКак известно, на концерт в "Лужниках" в пятницу, 18 марта, собрались более 95 тысяч человек, а еще около 100 тысяч находились рядом с ареной. В то время, как против войны с Украиной люди в большинстве противостояли на одиночных пикетах.

"Сравнить сколько людей собралось на стадионе и сколько выходило на митинги. Этим все сказано! Рабы останутся рабами. Восхваляйте свою позорную армию и честь! Фашисты – это самое мягкое слово, которое можно подобрать. Эта нация для меня мертва – навсегда!" – добавил Макс Барских.

Напомним, российский рок-музыкант, лидер группы Машина Времени Андрей Макаревич заверил, что если президент РФ Владимир Путин "нажмет ядерную кнопку", то весь мир "сотрет с лица Земли Россию". Причем, по его словам, это будет сделано с облегчением.

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