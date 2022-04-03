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Макс Барских будет защищать Украину с оружием в руках

3 апреля 2022, 02:59

Певец отправился служить в ВСУ, хотя еще месяц назад не держал в руках ничего тяжелее микрофона.

Макс Барских будет служить в ВСУ / instagram.com/max_barskih

С начала активного военного вторжения РФ на территорию Украины украинский певец Макс Барских был одним из тех, кто вел активную борьбу с российской пропагандой на информационном фронте.

Теперь артист перешел от слов к делу. На своей странице в Instagram Барских сообщил, что отправляется на военные учения.

Он снял короткий видеоролик, в котором рассказал, что готовится защищать Родину с оружием в руках. Такие метаморфозы в его жизни удивляют не только фанатов певца, но и его самого.

"С завтрашнего дня начинаю учебу. Кто бы мог себе представить. Еще месяц назад единственное, что было у меня в руках, - это микрофон. А сейчас времена меняются. Скажите, как будем праздновать нашу победу, какие у вас есть идеи?" - обратился к соотечественникам певец.

В комментариях Барских хвалят за его решение уйти на фронт, желают артисту удачи и отмечают, что его поступок достоин настоящего мужчины.

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Ранее Андрей Хлывнюк, лидер Бумбокса, который служит в ТРО, показал, как выглядит после осколочного ранения в лицо.

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