Макс Барских будет защищать Украину с оружием в руках

Макс Барских будет служить в ВСУ / instagram.com/max_barskih

С начала активного военного вторжения РФ на территорию Украины украинский певец Макс Барских был одним из тех, кто вел активную борьбу с российской пропагандой на информационном фронте.

Теперь артист перешел от слов к делу. На своей странице в Instagram Барских сообщил, что отправляется на военные учения.

Он снял короткий видеоролик, в котором рассказал, что готовится защищать Родину с оружием в руках. Такие метаморфозы в его жизни удивляют не только фанатов певца, но и его самого.

"С завтрашнего дня начинаю учебу. Кто бы мог себе представить. Еще месяц назад единственное, что было у меня в руках, - это микрофон. А сейчас времена меняются. Скажите, как будем праздновать нашу победу, какие у вас есть идеи?" - обратился к соотечественникам певец.

В комментариях Барских хвалят за его решение уйти на фронт, желают артисту удачи и отмечают, что его поступок достоин настоящего мужчины.

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