Певица Камалия рассказала, зачем во время войны обращался к ней Владимир Зеленский

Камалия / соцсети, president.gov.ua

Самая богатая певица Украины Камалия, которая ранее рассказала о том, как ее супруг и власти Пакистана помогли Украине, решила раскрыть подробности общения с президентом Владимиром Зеленским.

Сейчас певица активно занимается волонтерской деятельностью. Исполнительница призналась, что вместе с супругом Мохаммадом Захуром они стараются массово помогать госпиталям и украинским военным.

Запросов на помощь сейчас очень много и у Камалии уже налажена работа с фондами, которые помогают контролировать процессы и поставки всего необходимого для украинских переселенцев.

"Сейчас я работаю, езжу по всей Европе, чтобы привлечь как можно больше богатых людей, которые могут помочь, могут поддержать фонд, поддержать Украину. Даю благотворительные концерты, встречаюсь с влиятельными людьми, доношу проблемы, – поделилась Камалия в интервью Слава+.

Кроме того, исполнительница призналась, что за помощью к ее семье обращался и глава государства Владимир Зеленский. Правда, не напрямую, а через доверенных лиц.

"Я не знаю, можно ли это говорить. Он обращается не лично, звонят его люди", – рассказала Камалия.

Однако певица не рассказала, о чем просят представители Зеленского.

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Отметим, что война, которую рашисты принесли в Украину, внесла свои коррективы даже в размеренную жизнь Камалии. Светские рауты ей заменила волонтерская деятельность, от которой она получает удовольствие.

Сейчас она с семьей находится в Англии, где руководит тремя благотворительными фондами, направленными на поддержку Украины и украинцев. Эта деятельность занимает все ее свободное время.

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