Ратаковски без одежды разлеглась на ковре с другом и показала фото

Эмили Ратаковски / instagram.com/emrata/

Американская модель Эмили Ратаковски, обычно удивляющая своих поклонников красотой своего тела и остротой своего ума, не изменила себе и в этот раз.

Модель опубликовала на своей странице в Instagram обнаженное фото со своей собакой, с которой она повалялась на полу. Она изогнулась, пытаясь повторить позу ее собаки.

"Бейби бой Бампи", - подписала свое фото модель.

Фото обнаженной Ратаковски можно посмотреть тут.

Комментаторы не смогли пройти мимо фотографии и неоднозначно отреагировали на фото селебрити. Кто-то хотел оказаться на мест собаки, другие же откровенно писали о том, что не могут понять, как же на самом деле реагировать на эту фото.

Отметим, ранее Ратаковски испугала своих фоловеров, опубликовав фото с татуировкой. Ее поклонники подумали, что модель сделала татуировку своему годовалому сыну.