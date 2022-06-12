Сделала татуировку годовалому сыну: Эмили Ратаковски захейтили в Сети за безрассудство

Эмили Ратаковски сделала татуировку с именем сына / instagram.com/emrata

Американская модель Эмили Ратаковски, обычно удивляющая своих поклонников исключительно красотой своего тела и остротой своего ума, на сей раз очень испугала их.

На ее странице в Instagram появилось фото из тату-салона, на котором изображены три части тела разных людей с практически одинаковым татуировками - разными шрифтами на коже было выбито слово Sly.

Слай - прозвище единственного сына Ратаковски, Сильвестра Аполло Бира, которому 8 марта 2022 года исполнился один годик. Так как следующей в карусели шла фотография самой Эмили с малышом на руках, в комментариях к снимкам предположили, что модель набила татуировку своему сыну.

Этот поступок Ратаковски вызвал в Сети бурю негодования: "Слишком молод для тату", "Я на самом деле очень надеюсь, что ты не сделала это. Он всего лишь ребенок", "О Боже! Она сделала татуировку своему сыну!", "Не рановато ли делать татуировки ребенку?", "Надеюсь, это не татуировка на маленьком ребенке? Это неприемлемо!"

На самом деле это предложение и вправду оказалось ложным. Татуировки с надписью "Слай" сделали себе сама модель, и две ее близкие подруги - Барбара Напп и Сара Гувер.

Эмили Ратаковски сделала татуировку с именем сына / instagram.com/emrata

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Ранее стали известны условия, при которых Джонни Депп готов "простить" своей бывшей жене Эмбер Херд многомиллионную компенсацию в качестве возмещения ущерба.

Также украинская блогерка и жена ведущего Никиты Добрынина Даша Квиткова показала тело, покрытое татуировками патриотического значения - рисунки она посвятила Украине.

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