Даша Квиткова покрыла тело патриотическими татуировками

Даша Квиткова сделала две тату, посвященные Украине / instagram.com/kvittkova

Украинская блогерка и жена ведущего Никиты Добрынина Даша Квиткова поддержала своеобразный флешмоб, который возник среди украинцев спонтанно. Так многие патриоты в знак своей любви к Украине делают символические татуировки посвященные нашей стране.

Квиткова не стала стоять в стороне этого тренда, и украсила свое роскошное тело символическими рисунками. Блогерка сделала целых две татуировки, посвященных Украине.

Теперь на ее запястье красуется милое сердечко, образованное двумя соединенными скрепками синего и желтого цветов. На ребрах, под грудью Квиткова набила карту Украины, также выдержанную в цветах украинского флага.

Результат процедуры Даша Квиткова показала на своей странице в Instagram. Кроме патриотических тату на предплечье блогерка нанесла рисунок маленького львенка, как признание в бесконечной любви к своему сыну Льву, и колосок на кисти.

Даша Квиткова сделала две тату, посвященные Украине / instagram.com/kvittkova

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Ранее жена ведущего Никиты Добрынина, блогерка Дарья Квиткова раскрыла первые подробности второй беременности, к которой она относится очень ответственно.

Также украинская продюсерка Елена Мозговая показала свою татуировку с украинскими мотивами - яркий рисунок, символ родины занял все ее предплечье.

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