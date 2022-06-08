Даша Квиткова покрыла тело патриотическими татуировками

Блогерка совершила символическое признание в любви Украине в одном из столичных тату-салонов.
Украинская блогерка и жена ведущего Никиты Добрынина Даша Квиткова поддержала своеобразный флешмоб, который возник среди украинцев спонтанно. Так многие патриоты в знак своей любви к Украине делают символические татуировки посвященные нашей стране.
Квиткова не стала стоять в стороне этого тренда, и украсила свое роскошное тело символическими рисунками. Блогерка сделала целых две татуировки, посвященных Украине.
Теперь на ее запястье красуется милое сердечко, образованное двумя соединенными скрепками синего и желтого цветов. На ребрах, под грудью Квиткова набила карту Украины, также выдержанную в цветах украинского флага.
Результат процедуры Даша Квиткова показала на своей странице в Instagram. Кроме патриотических тату на предплечье блогерка нанесла рисунок маленького львенка, как признание в бесконечной любви к своему сыну Льву, и колосок на кисти.
Читайте такжеДантес и Кацурина засветили одинаковые кольца
Ранее жена ведущего Никиты Добрынина, блогерка Дарья Квиткова раскрыла первые подробности второй беременности, к которой она относится очень ответственно.
Также украинская продюсерка Елена Мозговая показала свою татуировку с украинскими мотивами - яркий рисунок, символ родины занял все ее предплечье.
Другие новости:
- "Маленькая папина копия": Виктор Павлик сравнил своего сына и себя в детстве
- Украинская модель Стефанко стала мамой во второй раз и показала фото дочки
- "Решила остаться в России": сын Роднянского разводится с женой из-за войны