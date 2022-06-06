Даша Квиткова раскрыла подробности новой беременности / instagram.com/kvittkova

Украинская блогерка, победительница романтического реалити Холостяк и супруга Никиты Добрынина Даша Квиткова заговорила о новой беременности.

В июле прошлого года девушка стала матерью - подарила ведущему замечательного сына Льва. Недавно пара объявила о готовности снова стать родителями.

Война в Украине подтолкнула многие супружеские пары к мысли о том, что семья, как и страна, должна расти и развиваться. Так и Квиткова с Добрыниным решили не останавливаться на одном ребенке, а подарить жизнь еще одному малышу.

Блогерка подошла к этому "заданию" со всей ответственностью - сейчас она поправляет свое здоровье перед следующей беременностью, ведь ее тело едва оправилось от предыдущего стресса.

Для этого она носит специальный корсет, поддерживающий ее спину. Конструкцию она показала в сторис на своей странице в Instagram. "Спасаю свою спину перед второй беременностью", - подписала кадры Квиткова.

Даша Квиткова раскрыла подробности новой беременности / instagram.com/kvittkova

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Ранее известный шоумен и телеведущий Юрий Горбунов рассказал, как справляется с разлукой со своими близкими - из-за войны в Украине он уже три месяца не видел своих детей Ивана и Даниила.

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