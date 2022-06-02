Младший не узнает папу: Горбунов эмоционально рассказал о разлуке с сыновьями

Шоумен поделился, что малыши быстро растут, а он видит эти важные моменты лишь по видеосвязи.
Известный шоумен и телеведущий Юрий Горбунов из-за войны в Украине уже три месяца не видел своих детей - сыновей Ивана и Даниила.
В эфире шоу "Сніданок з 1+1" он поведал, что такая длительная разлука дается ему нелегко.
Горбунов поделился, что малыши быстро растут, а он видит эти важные моменты лишь по видеосвязи.
"Когда мы расстались с Даниилом, ему было 6 месяцев, а сейчас ему уже 9. Ивану мы как раз отпраздновали 19 февраля 5 лет. И Даня из ребенка, который только лежал, уже сидит и стоит на ножках, делает первые шаги. Я это все вижу только по фото или видео. Это очень жаль, конечно", - признался шоумен.
Из-за долгой разлуки с папой младший сын Даня даже не всегда сразу узнает его, особенно если не общаться каждый день.
"Когда мы несколько дней не созваниваемся, то потом он так внимательно смотрит, ему нужно некоторое время, чтобы узнать", - рассказал Юрий.
Ранее стало известно, что музыкант Андрей Хлывнюк отправился на восток Украины, где сейчас ведутся самые ожесточенные бои в войне, которую россия развязала против Украины.
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