Андрей Хлывнюк поехал на восток Украины, где ведутся самые ожесточенные бои

Андрей Хлывнюк самый настоящий патриот / Пресс-служба

Украинский исполнитель, музыкант Андрей Хлывнюк, видимо отправляется на восток Украины, где сейчас ведутся самые ожесточенные бои в войне, которую россия развязала против Украины.

Как сообщил на своей странице в Facebook Юрий Кошмарченко, он встретил Андрея Хлывнюка в Киеве.

"Ладно, уже прошло время, наверное, можно рассказать, чтобы не раскрыть никаких военных тайн. Встретив в Киеве Андрея Хливнюка, постояли, поговорили (мы знакомы), он беззлобно пожаловался, что не смог купить в магазине рядом с безалкогольным пивом. Попрощались – и он вернулся в гумштаб, откуда вышел", - рассказывает он.

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"А я в то же время понял: моя главная миссия на этой войне – немедленно найти Андрею безалкогольное пиво. Оббегал магазины вокруг, нашел, купил, пишу ему, чтобы вышел и забрал. А он так скромно: "Спасибо, выпьем, когда вернусь с Востока". Да я свою главную миссию выполнил и одновременно не выполнил", - делится журналист.

Напомним, ранее украинский музыкант пустился в пляс, чем развеселил своих поклонников.