"Полуночный танцор": Хлывнюк затанцевал и спел в перерывах между службой

Андрей Хлывнюк танцует не хуже, чем поет

Украинский исполнитель, музыкант Андрей Хлывнюк, который сегодня служит в патрульной полиции, открылся с неожиданной стороны.

На своей странице в социальной сети Instagram певец затанцевал под песню "Midnight Dancer" в своем же исполнении. Лидер группы "Бумбокс" не только талантливый певец, а и веселый танцор.

Ранее Андрей Хлывнюк появился на обложке американского журнала Billboard. Андрей на фото позирует с автоматом, черной одежде и очках.

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Подписчики артиста восхищенно восприняли новый образ и написали множество позитивных комментариев. ""Наш лучший патриот", "В Украине самые лучшие патриоты", "Когда твой кумир супергерой", "Фото просто огонь", "Уфф".