Брутальный Хлывнюк украсил обложку американского глянца

Андрей Хлывнюк защищает Украину/ Пресс-служба

Известный украинский певец и фронтмен группы "Бумбкос" Андрей Хлывнюк, который исполнил песню-символ войны в Украине "Червона Калина" и отправился защищать Украину, появился на обложке американского журнала Billboard.

Андрей на фото позирует с автоматом, черной одежде и очках.

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Подписчики артиста восхищенно восприняли новый образ и написали множество позитивных комментариев. ""Наш лучший патриот", "В Украине самые лучшие патриоты", "Когда твой кумир супергерой", "Фото просто огонь", "Уфф".

Как известно, легендарная группа Pink Floyd выпустила клип и трек, где вокальную партию исполнил Андрей Хлывнюк. Видеоряд с кадрами войны в Украине собрал более 10 миллионов просмотров.