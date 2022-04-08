Легендарный Pink Floyd, впервые за 30 лет выпустил песню и посвятил ее Украине

Музыканты также представили клип с кадрами нападения россии на Украину

Британская рок-группа Pink Floyd впервые за 30 лет выпустила новую песню на вокал украинского исполнителя и музыканта Андрея Хлывнюка.

Песня называется Hey Hey Rise Up ("Эй, эй, вставай"). Она вышла в ночь на 8 апреля. Известно, что все деньги вырученные от продаж трека, пойдут на гуманитарную помощь для Украины.

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Для создания нового клипа, музыканты использовали видео, в котором лидер группы "Бумбокс" поет песню "Ой у лузі червона калина" на Софийской площади в Киеве.

"Мы, как и многие из них, чувствуем ярость и разочарование этого подлого акта вторжения против независимой, мирной демократической страны. Многие люди были убиты одним из крупнейших государств мира", — рассказал журналистам гитарист и вокалист Pink Floyd Дэвид Гилмор.

Напомним, лидеры группы решили запретить использование своей музыки на территории россии и удалить ее со всех музыкальных платформ в знак протеста против нападения россии на Украину.