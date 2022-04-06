"Этому нет прощения": Даша Квиткова послала фанатов "русского мира" лично вывозить тела из Бучи

Блогерка готова оплатить билет каждому, кто сомневается в звериной натуре рашистских оккупантов.
Украинская блогерка Даша Квиткова гневно обратилась к тем, кто поддерживает версию рашистов о том, что ужасающие кадры, которые были сняты в освобожденных от орков Бучи и Ирпене, поддельные.
Она поделилась своей болью - душераздирающие подробности нечеловеческих зверств российских войск на оккупированных территориях оставили на ее сердце, как и на сердце всей Украины, зияющую рану.
"В сердце большая рана, которую оставил "русский мир", и с каждым днем эта рана становится больше. Этот "мир" убивает, забирает дома, разлучает семьи и совершает еще много страшных вещей, которые даже в голове не укладываются. То, что мы увидели за последние дни, хуже самого ужасного фильма. И этому нет прощения. Как и тем, кто до сих пор выписывает свои посты на тему "постановки в Буче", - пишет Квиткова.
Последним она предложила оплатить билеты в Бучу, Ирпень, Мариуполь, Чернигов и в другие города Украины, где побывали русские солдаты. Она искренне пожелала им прочувствовать каждую мелкую деталь этого кошмара - от вида искалеченных тел, который никогда не сотрется из памяти каждого украинца, до запаха смерти и разложения, который заполняет улицы.
Свою эмоциональную речь Даша Квиткова закончила меткой, правдивой фразой: "Мир поделился на две части: На людей и на россию".
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Ранее журналист Дмитрий Гордон подверг жесткой критике украинку Наташу Королеву за то, что она рекламирует концерт в российском Урюпинске, умалчивая геноцид своего народа.
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