Брэд Питт рассказал, что страдает необычайно редкой болезнью

Брэд Питт болеет прозопагнозией - диагноз актер поставил себе сам / imdb.com

Голливудский актер Брэд Питт после шокирующего заявления о вероятном завершении актерской карьеры, решил удивить поклонников новостью о своей необычной болезни.

В интервью для журнала GQ звездный красавчик признался, что страдает от прозопагнозии - расстройство восприятия, при котором человек не может распознавать лица других людей. Этот эффект также называют синдромом Шалтая-Болтая. Он может возникать в результате травмы головы или передаваться по наследству.

По словам Питта, расстройство приносит ему немало неудобств - он сложно запоминает и узнает людей, особенно в местах их больших скоплений. Из-за чего часто его считают слишком надменным, отчужденным и невежливым.

Правда, прозопагнозию актер диагностировал у себя самостоятельно. Из-за этого факта и невероятных симптомов ему не верят даже близкие люди.

"Никто мне не верит! Надо найти еще кого-то с таким же недугом", - рассказывает Брэд Питт.

Читайте такжеУмер основатель легендарной рок-группы Nazareth - гитарист и автор песен Мэнни Чарлтон

Ранее из кино по причине болезни ушел Брюс Уиллис - актеру диагностировали афазию, расстройство из-за которого происходят нарушения восприятия и произношения уже сформировавшейся речи.

О тяжелом недуге также рассказала украинская актриса Екатерина Тышкевич - она страдает от регулярных невыносимых головных болей, причину которых врачи не могут найти уже 8 лет.

Другие новости: