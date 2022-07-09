Брэд Питт рассказал, что страдает необычайно редкой болезнью

Расстройство мешает актеру налаживать адекватные социальные связи.
Голливудский актер Брэд Питт после шокирующего заявления о вероятном завершении актерской карьеры, решил удивить поклонников новостью о своей необычной болезни.
В интервью для журнала GQ звездный красавчик признался, что страдает от прозопагнозии - расстройство восприятия, при котором человек не может распознавать лица других людей. Этот эффект также называют синдромом Шалтая-Болтая. Он может возникать в результате травмы головы или передаваться по наследству.
По словам Питта, расстройство приносит ему немало неудобств - он сложно запоминает и узнает людей, особенно в местах их больших скоплений. Из-за чего часто его считают слишком надменным, отчужденным и невежливым.
Правда, прозопагнозию актер диагностировал у себя самостоятельно. Из-за этого факта и невероятных симптомов ему не верят даже близкие люди.
"Никто мне не верит! Надо найти еще кого-то с таким же недугом", - рассказывает Брэд Питт.
Читайте такжеУмер основатель легендарной рок-группы Nazareth - гитарист и автор песен Мэнни Чарлтон
Ранее из кино по причине болезни ушел Брюс Уиллис - актеру диагностировали афазию, расстройство из-за которого происходят нарушения восприятия и произношения уже сформировавшейся речи.
О тяжелом недуге также рассказала украинская актриса Екатерина Тышкевич - она страдает от регулярных невыносимых головных болей, причину которых врачи не могут найти уже 8 лет.
Другие новости:
- У Илона Маска обнаружились двое внебрачных детей
- Умер актер "Крестного отца" Джеймс Каан
- Толстая Лана дел Рей попала на фото и шокировала поклонников