"Болит так, что я не могу держать глаза открытыми": украинская актриса рассказала о страшной болезни

Екатерина Тышкевич рассказала о своей болезни / instagram.com/mrsketrin

Украинская актриса Екатерина Тышкевич, известная благодаря главным ролям в сериалах Бессмертник и Ничто не случается дважды, раскрыла подробности своего недуга, который изнуряет ее мучительными болями на протяжении многих лет.

Ранее артистка объявила сбор денег на диагностику и лечение, однако вскоре приостановила эту затею - все процедуры, которые она прошла, пока, увы, не имеют никаких результатов.

Тышкевич обращалась к лучшим врачам Украины. Когда они не смогли помочь, прибегла к психотерапии и нетрадиционной медицине. Они также не дали никаких результатов.

"Немного перечислю, что пробовали: 1) остеопаты, мануальщики, кранеосакральные терапевты, биоэнергетики; 2) акупунктура (иглы); 3) обкол всей головы и шеи ботоксом; 4) гирудотерапия (пиявки); 5) гипнотерапия; 6) регрессии; 7) шаманы с бубнами, бабки с яйцами, тарологи, астрологи, мольфары, техники самоисцеления, китайская медицина, йога, цигун, дыхательные практики типа сатори; 8) 1,5 года психотерапии с исключением каких-либо вторичных выгод от этой болезни, травм детства или сепарации от родителей 9) конечно же сделаны все возможные обследования: МРТ, доплеры сосудов, энцефалограммы и другое.

Окончательного диагноза – нет. За 8 лет обследований в Украине его так и не смогли поставить. Главный симптом это невыносимая головная боль, которая начинается внезапно и не отпускает ни на секунду, болит 24/7 так сильно, что я не могу говорить или держать глаза открытыми. ... Единственным эффективным лечением (точнее, тем, что снимало симптомы) было очень большое количество нейролептиков (17 таблеток ежедневно), которые просто рубили весь организм, ими я и спасалась эти годы, несмотря на очень много неприятных побочных реакций. Но с войной перестали помогать и они", - поделилась актриса.

Екатерина Тышкевич рассказала о своей болезни / instagram.com/mrsketrin

На недавних снимках МРТ обнаружилось, что в черепной коробке Тышкевич происходит застой спинномозговой жидкости, которая и может давить на определенные участки мозга актриса. Однако терапия пока не дает видимых результатов.

Сейчас артистка большую часть времени находится в бессознательном из-за боли состоянии и ждет своей очереди на обследование в медицинском центре в Дании.

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