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"Меня это убило": Подкопаева высказалась о предательстве Лорак

2 июля 2022, 09:55

Я ждала, ведь такой голос с таким количеством поклонников - это тот щит, который нужно было выставить.

Лилия Подкопаева
Лилия Подкопаева рассказала о своей подруге Лорак/ instagram.com/liliyapodkopaeva_official

Украинская спортсменка Лилия Подкопаева рассказала о предательстве Ани Лорак, которая так и осталась жить и работать в Москве и не сказала ни единого слова о войне россии в Украине.

О том, что думает Лилия Подкопаева, она рассказала в интервью программы "Слава+".

По словам Подкопаевой, молчание бывает очень громким. Ни Ани Лорак, ни ее представитель не сделали никакого заявления. "Поэтому мы делаем выводы, что мы делаем то, что она хотела сделать, к сожалению. Я ждала, ведь такой голос с таким количеством поклонников - это тот щит, который нужно было выставить. Каждый день умирают дети и мы как мамы не можем этого позволить", - говорит спортсменка.

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Она добавляет, что всегда пыталась оправдать, но в такой момент никаких оправданий нет. "Для меня это очень больная тема, ведь многие годы дружбы. Это моя лучшая подруга. Человек, в честь которого я назвала свою дочь. Меня лично это убило. Маски сняты. Все все увидели", - подытоживает она.

Напомним, ранее певица Ани Лорак засветилась на вечеринке, посвященной старшему сыну Филиппа Киркорова, который недавно встал на защиту своего друга Максима Галкина и его супруги Аллы Пугачевой.

Ани Лорак Подкопаева
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