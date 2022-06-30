Развлекается: Лорак засветилась на вечеринке в Москве

Ани Лорак резвиться с московским бомондом / instagram.com/anilorak/

Украинская певица Ани Лорак, которая отсиживается в россии и показательно молчит о том, что РФ напала на Украину и творит тут настоящий геноцид, не упускает возможности поразвлечься.

Так, по информации российского издания Стар Хит, певица засветилась на вечеринке, посвященной старшему сыну Филиппа Киркорова, который недавно встал на защиту своего друга Максима Галкина и его супруги Аллы Пугачевой.

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Певицу сфотографировали улыбающейся и довольной жизнью, как раз в то время, когда Украина все еще ищет жертв российской ракеты, которая попала в торговый центр в Кременчуге и убила десятки мирный людей.

Ани Лорак за столом. Фото СтарХит

Ракетный удар по Кременчугу

Напомним, 27 июня в результате ракетного обстрела вооруженными силами РФ г. Кременчуг Полтавской области полностью разрушен торговый центр. По предварительным данным сообщалось о 18 погибших, за медицинской помощью обратились 59 человек, из них 25 госпитализированы, еще 36 человек считаются пропавшими без вести.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нанести ракетный удар по торговому центру в Кременчуге Полтавской области могли только отмороженные террористы.

Осуждение террористической атаки РФ на торговый центр в Кременчуге выразили многие мировые лидеры.