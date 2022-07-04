Не выдержало сердце: вдова Шатунова попала в больницу после смерти певца

Вдова Шатунова попала в больницу после смерти певца / instаgram/ yuriyshatunov_fan

Жена Юры Шатунова после потери мужа попала в больницу. У нее начались проблемы с сердцем.

Концертный директор и продюсер Александр Герасимов в комментарии росСМИ рассказал о страданиях жены певца Светланы.

"Мне очень жалко его жену и детей. У него была потрясающая семья, которую он оберегал и никогда в помойку под названием шоу-бизнес не впихивал. У жены после известия о смерти Юры начались проблемы с сердцем, она даже в больницу была вынуждена лечь. Как они теперь без него? Юра обеспечивал им все условия для комфортной жизни. Они жили в элитном районе Германии. Как она теперь будет? Девочка осталась в очень тяжелой ситуации одна", — поделился Герасимов.

Продюсер считает, что причиной сердечного приступа у Шатунова могло стать истощение и переутомление. По словам Герасимова, незадолго до смерти он отработал 18 больших концертов.

Читайте такжеРаскрыты последние слова Юрия Шатунова перед смертью"У любого человека из-за такой нагрузки сердце не выдержит! Это же безумие - так работать. Ему говорили, что нужно больше отдыхать. Но он никогда не отказывался от работы. На сцене отдавал себя полностью: после каждого концерта просто был выжат, как мочалка!", - рассказал он.

Напомним, о смерти певца стало известно утром, 23 июня. Концертный директор исполнителя Аркадий Кудряшов сообщил, что причиной внезапной кончины артиста стал обширный инфаркт, который спровоцировала оторвавшаяся бляшка в сердце.

Позже выяснилось, что Шатунов употреблял спиртное за несколько часов до трагедии. Кудряшов рассказал, что они ужинали вместе - ели раков, пили пиво, как вдруг ему стало плохо.

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