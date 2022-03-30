67-летний Брюс Уиллис завершил кинокарьеру из-за неизлечимой болезни

Брюс Уиллис завершил кинокарьеру - у него диагностировали афазию / imdb.com

Голливудский актер Брюс Уиллис официально завершает актерскую карьеру.

Об этом сообщила старшая дочь артиста Румер Уиллис на своей странице в Instagram.

Дочь 67-летнего актера отметила, что решение далось ее отцу с трудом, однако неизлечимая болезнь не позволит ему как следует выполнять свою работу. Поэтому, пока он еще способен принимать решения самостоятельно, "Крепкий орешек" решил уйти из кино на пике славы.

Румер сообщает, что ее звездный отец начал страдать от необратимого расстройства речи - афазии, которое связанно с возрастными нарушениями работы мозга.

"Всем замечательным поклонникам Брюса мы всей семьей хотели сообщить, что у нашего любимого Брюса возникли некоторые проблемы со здоровьем, и недавно ему поставили диагноз афазия, которая влияет на его когнитивные способности. В результате этого после долгих раздумий Брюс отказывается от карьеры, которая так много для него значила. Это действительно сложное время для нашей семьи, и мы очень благодарны вам за вашу неизменную любовь, сочувствие и поддержку. Мы проходим через это как крепкая семья, и хотели привлечь его поклонников, потому что знаем, как много он значит для вас, как и вы для него. Как всегда говорит Брюс: "Живите на полную!", и мы все планируем последовать его совету", - рассказала Румер Уиллис.

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