Победитель Оскара-2022 Уилл Смит ударил ведущего по лицу в прямом эфире за публичное оскорбление

Неудачная шутка Криса Рока привела к грандиозному скандалу.
Голливудский актер Уилл Смит в прямом эфире ударил ведущего церемонии Оскар по лицу в прямом эфире.
Скандал разгорелся во время 94-ой церемонии вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук в ночь с 27 на 28 марта 2022.
На сцене ведущий, актер и комик Крис Рок неудачно пошутил над прической Джады Пинкетт-Смит, супруги актера Уилла Смита.
Женщина теряет волосы из-за болезни, и на красной дорожке церемонии вручения премии Оскар появилась, обритой налысо. Крис Рок счел это удачным поводом предположить, что Пинкетт-Смит готовится к новой роли в фильме-продолжении Солдата Джейн (главная героиня оригинального фильма - Дэми Мур, для роли состригла все волосы).
Не оценив глупую шутку коллеги, Уилл Смит поднялся на сцену, и ударил Криса Рока по лицу. Когда он вернулся на место, актер предупредил комика, чтобы тот не смел произносить имя Джады в таком нелестном свете.
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