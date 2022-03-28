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Победитель Оскара-2022 Уилл Смит ударил ведущего по лицу в прямом эфире за публичное оскорбление

28 марта 2022, 21:28

Неудачная шутка Криса Рока привела к грандиозному скандалу.

Уилл Смит ударил Криса Рока в прямом эфире - отомстил за оскорбление жены / Коллаж

Голливудский актер Уилл Смит в прямом эфире ударил ведущего церемонии Оскар по лицу в прямом эфире.

Скандал разгорелся во время 94-ой церемонии вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук в ночь с 27 на 28 марта 2022.

На сцене ведущий, актер и комик Крис Рок неудачно пошутил над прической Джады Пинкетт-Смит, супруги актера Уилла Смита.

Женщина теряет волосы из-за болезни, и на красной дорожке церемонии вручения премии Оскар появилась, обритой налысо. Крис Рок счел это удачным поводом предположить, что Пинкетт-Смит готовится к новой роли в фильме-продолжении Солдата Джейн (главная героиня оригинального фильма - Дэми Мур, для роли состригла все волосы).

Не оценив глупую шутку коллеги, Уилл Смит поднялся на сцену, и ударил Криса Рока по лицу. Когда он вернулся на место, актер предупредил комика, чтобы тот не смел произносить имя Джады в таком нелестном свете.

Читайте такжеОскар-2022: названы победители 94-ой церемонии вручения наград Американской академии киноискусств

Ранее стало известно, что президента Украины Владимира Зеленского и украинцев выдвинут на Нобелевскую премию мира. Это инициатива группы действующих и бывших политиков стран Европы.

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